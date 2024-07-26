Что такое ключ-карта, у каких операций по ней свои особенности и как обойти ограничения по предпринимательскому счету? На эти и другие вопросы, часто возникающие у ФОП, отвечает адвокат Богдан Янкив.

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LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект из его YouTube-канала.

Может ли ФОП внести личные средства на счет

Государственная налоговая служба недавно распространила Индивидуальную налоговую консультацию, где ее специалисты отошли от многолетней позиции и подчеркивают: ФОП-единщик может внести личные средства на счет, если будут доказательства уплаты налогов с этих средств. В этом случае дополнительно уплачивать с них налог и включать в доход "единщику" не нужно.

Как все же доказать, что за эти средства были уплачены налоги?

Для этого есть несколько вариантов. К примеру:

1. У вас может быть договор на ссуду наличных от товарищей или друзей либо партнеров, имеющих налоговую декларацию об уплате налогов, и эти средства тогда можно внести.

2. У вас есть справка о зарплате с работы, на которой работали предварительно, и у вас есть свои наличные накопления, которые можете внести на счет.

3. Возможно, у вас есть наличный доход за предыдущие периоды, который получили в качестве ФОП, отчитались и уплатили налоги и теперь вносите их на счет.

ФОП не может получать деньги за работу на личную карточку

"Ключ-карточка предпринимателя", или же карточка "ключ к счету", представляет собой электронное платежное средство, посредством которого совершаются денежные операции. Такая карочка привязывается к зарегистрированному в Государственной налоговой службе предпринимательскому счету. Еще одно ее распространенное название – "корпоративная карточка".

Ключ-карточку можно использовать как на получение средств, так и платить с нее. С ее помощью можно снимать деньги в банкомате, в кассе банка. По сути, спектр использования у нее такой же, как и обычной карточки.

Но операции по ней имеют свои особенности, которые нужно знать.

К примеру, когда вы получаете платежи на ключ-карточку из других банков, автоматически включается банковский лимит, и все платежи свыше 30 000 грн в месяц, будут отклоняться банком.

К примеру, вам заплатили 1000-5000, 2000-5000, потом 20 000, вместе это оплата в 30 000 грн. То есть несколько платежей не могут превышать 30 000 грн, а суммарный оборот по ключ-карточке из других банков не может превышать 30 000 грн.

При превышении этого лимита даже на одну гривню банк автоматически отклоняет денежный перевод, и он вернется плательщику.

Чтобы обойти этот момент, есть несколько способов.

Во-первых, если платеж поступает из того же банка, где у вас открыта ключ-карточка.

Другой способ – оплата по IBAN (International Bank Account Number) – международным номером банковского счета. Тогда этого лимита у 30 000 нет.

Кроме того, на ключ-карточку не стоит получать деньги от родственников, помощь от друзей или какие-либо личные переводы средств. Поскольку в таком случае Налоговая служба может попросить у вас заплатить с них налоги.

Ограничение в расходах по ключ-карточке

Относительно затрат – тоже есть определенные ограничения. С нее возможны оплаты в крупных супермаркетах, на автозаправках. Но если вы платите другим физическим лицам-предпринимателям, то вы становитесь налоговым агентом, поэтому должны подать 4ДФ (Приложение к годовой налоговой декларации о доходах физических лиц) и указать, что вы осуществили такую конкретную оплату. Соответственно, если вы это будете пропускать, есть риск штрафа.

Так же, если с этой карточки осуществить перевод физическому лицу (не важно – за товар или просто переводите своему родственнику), вы тоже выступаете налоговым агентом и должны подавать 4ДФ. Более того, вам также нужно оплатить 18% налога на доход и 1,5% военного сбора, поскольку вы в качестве предпринимателя платите физическому лицу.

Чтобы этого избежать, нужно перевести с ключ-карты средства на свою лично карточку и уже с нее производить эти платежи.

Если вы решите снимать деньги в банкомате или в кассе банка, то в таких случаях банки обычно тоже устанавливают свои ограничения. Да, банкомат выдает всего несколько тысяч гривен и на большее вряд ли можно рассчитывать. А если вы хотите снять деньги в кассе банка, то стандартный лимит – это 50 000 грн в день.

Если вам нужно снимать более 50 000 грн в день, банк будет спрашивать у вас, зачем вам столько наличных денег и почему вы не платите безналичными. Если вы можете объяснить это банку, лимит может быть увеличен.

Можно ли ключ-карточкой рассчитываться за границей

К примеру, вы хотите с помощью фоповской карточки купить какие-то товары на AliExpress или Amazon либо на других торговых интернет-площадках.

Но, к сожалению, с ключ-карточки вы это сделать не сможете, поскольку данный тип карточек – это гривневый счет.