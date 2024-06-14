Знаменита французька мережа магазинів штучно підняла вартість своїх акцій у 100 разів
Французький ритейлер Casino Guichard Perrachon SA штучно підняв вартість своїх акцій у 100 разів. Про це пише MarketWatch.
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Знаменита французька мережа магазинів провела обмін акцій 100 до 1. В результаті зворотного спліту ціна акцій Casino збільшилася до 3,56 євро з 3,56 євроцента за штуку.
На ринкову вартість компанії зворотний спліт не вплинув.
У березні компанія Casino Guichard Perrachon завершила схвалену судом реструктуризацію, в межах якої контроль над нею перейшов до структури чеського мільярдера Даніела Кретінського, який тепер контролює 53,7% акціонерного капіталу Casino.
До цього ритейлер протягом тривалого часу відчував труднощі через високе боргове навантаження та зниження ринкової частки у Франції.
Кретінський відомий насамперед як власник найбільшої компанії Чехії – Energetický a Průmyslový Holding (EPH). Він володіє частками у французькій газеті Le Monde, Королівській пошті Великої Британії, нідерландській пошті PostNL, футбольних клубах "Вест Хэм Юнайтед" і "Спарта Прага".
В Україні Кретінському належить ТОВ "Сі-Ен-Джі" – власник спеціального дозволу на розробку Ужгородської газової площі.
- У кінці травня 2024 року стало відомо, що Кретінський купить Королівську пошту Великої Британії, вартість угоди становитиме 3,57 млрд фунтів стерлінгів, або майже 5,3 млрд фунтів з урахуванням боргу. Чеський мільярдер стане першим іноземним власником Royal Mail за 500-річну історію компанію.