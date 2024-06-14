Знаменитая французская сеть магазинов искусственно подняла стоимость своих акций в 100 раз

Цена акций Casino увеличилась до 3,56 евро с 3,56 евроцента за штуку, но это не привело к увеличению рыночной стоимости компании

Фото: EPA

Французский ритейлер Casino Guichard Perrachon SA искусственно поднял стоимость своих акций в 100 раз. Об этом пишет MarketWatch.

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Известная французская сеть магазинов провела обмен акций 100 к 1. В результате обратного сплита цена акций Casino увеличилась до 3,56 евро с 3,56 евроцента за штуку.

На рыночную стоимость компании обратный сплит не повлиял.

В марте компания Casino Guichard Perrachon завершила одобренную судом реструктуризацию, в рамках которой контроль над ней перешел в структуру чешского миллиардера Даниэла Кретинского, теперь он контролирует 53,7% акционерного капитала Casino.

До этого ритейлер в течение длительного времени испытывал трудности из-за высокой долговой нагрузки и снижения рыночной доли во Франции.

Кретинский известен, прежде всего, как владелец крупнейшей компании Чехии – Energetický a Průmyslový Holding (EPH). Он владеет частями во французской газете Le Monde, Королевской почте Великобритании, нидерландской почте PostNL, футбольных клубах "Вест Хэм Юнайтед" и "Спарта Прага".

В Украине Кретинскому принадлежит ООО "Си-Эн-Джи" – владелец специального разрешения на разработку Ужгородской газовой площади.