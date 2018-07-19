Выручить миллиард. Фонд гарантирования затеял оптовую распродажу

Фонд надеется, что сотни непроданных по отдельности кредитов получится реализовать одним пулом

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Фонд гарантирования начинает «оптовую» продажу активов банков-банкротов. Первые два крупных пула, в каждый из которых вошли более 100 кредитов разных финучреждений, будут выставлены на торги 29 августа и 3 сентября.

Общий номинальный долг торгов - 4,9 млрд грн (3,8 и 1,1 млрд грн соответственно). Выручить за оба лота хотят по меньшей мере 201 млн грн. Торги стартуют с 787 и 220 млн грн соответственно и будут снижаться до минимума, пока не найдется покупатель.



У потенциальных претендентов остается больше месяца на изучение предложений. К аукционам в Фонде готовят еще семь пулов с общей задолженностью в 10,1 млрд грн.

Менеджмент Фонда надеется, что новый подход ускорит продажу активов, которые не нашли покупателей на многочисленных индивидуальных аукционах.

Участники рынка отмечают очень разнородный состав пулов, а также высокую стартовую цену торгов.

Простая логика

Фонд гарантирования будет продавать пулы кредитов по проверенной схеме - в системе Prozorro.Sale на голландских аукционах. Через нее уже прошло около 80% всех активов банков-банкротов, говорит замглавы Фонда Светлана Рекрут.

"Мы решили применить "календарный подход" - в пул автоматом попадают активы, которые не удалось продать в индивидуальном порядке за определенный период, - рассказывает Рекрут. - Наполнение пула происходит пока номинальная стоимость одного лота не достигнет 1 млрд грн".

По данным Prozorro, с осени 2016-го - даты перехода на систему - банки под управлением ФГВФЛ продали имущества на 8,81 млрд грн. Голландские аукционы, через которые активы банков начали продавать в ноябре 2017 года, принесли 1,61 млрд грн. Успехом завершились 2,68% из более чем 20 000 торгов.

Большая часть активов, попавших в первые два “мешка”, прошел от 8 до 13 безуспешных индивидуальных аукционов. Привлечь к пулам крупных покупателей, по задумке менеджеров Фонда, должны “якорные” активы.

Данные: ФГВФЛ Данные: ФГВФЛ

В первом пуле такую роль выполняют два кредита юрлиц с залогом в виде производственной недвижимости Херсонского судоительного завода, который принадлежит Smart Maritime Group Вадима Новинского. В пуле они занимают 50% его цены, остальная половина - 104 кредита различных компаний и более 1000 позиций дебиторской задолженности (долги контрагентов).

Во второй пул всего попали 109 кредитных договоров. Привлекательные залоги, по мнению Фонда, - имущество Херсонского автосборочного завода Анторус, АЗС в Запорожской области и земля под Киевом.

Данные: ФГВФЛ Данные: ФГВФЛ

"Если мы не продадим эти активы и сейчас, будем укрупнять их еще больше - в лоты по 10 млрд грн, - говорит Рекрут. - К их продаже намерены привлечь иностранных консультантов - уже аккредитовали пять западных площадок".

Проблемное "ассорти"

В Фонде отмечают, что прямолинейный "календарный" подход снимет все претензии относительно субъективного формирования пулов. С другой стороны, пулы получились слишком разнородными, что может отпугнуть многих потенциальных покупателей, отмечает управляющий партнер компании Финактив Александр Гром.

"Предложение Фонда весьма специфическое, - поясняет Гром. - Мы увидели сборную солянку из кредитов предприятий, которые находится в разной стадии банкротства, часть из них - в зоне АТО, часть - без твердого обеспечения, со значительными сроками просрочки".

Цены, с которых намерен стартовать Фонд, неподъемны для большнства игроков, говорит СЕО Morgan Capital Руслан Харченко.



“В Украине в таких объемах пулы активов Фонда смогут купить только 2-3 компании, - уточняет Харченко. - На этих аукционах вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее, нежели минимальная стоимость каждого из пулов: конкуренции за них скорее всего не будет - в покупке, вероятно, будут заинтересованы конкретные игроки”.

Рынок заинтересуется предложением ФГВФЛ, если продажи цена составит не более 15-20% от стартового уровня, считает партнер Atlas Advisors Алексей Ращупкин. Стоимость отдельных активов внутри пулов тоже оказалась разной: в них также попали лоты, которые не торговались по голландской системе, то есть их цена может превышать указанные Фондом 20% от номинала, говорит Гром.

«Возможно, более эффективно было бы формировать пулы по принципу «разные банки – один заемщик», - допускает Ращупкин. - Все равно ключевыми покупателями активов Фонда остаются сами должники, пусть и они выкупают свои долги через посредников».

Продажа через систему голландских аукционов поможет быстрее определить рыночную цену пулов, считает руководитель отдела выпуска долговых ценных бумаг ICU Руслан Кильмухаметов. ICU готова поучаствовать в аукционах, но пока только рассматривает такую возможность, добавляет он.

Волевое решение

Оживить рынок проблемных долгов могли бы активы, которые выступили залогами в качестве обеспечения кредитов рефинансирования НБУ нынешним банкам-банкротам, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты. Их продажей также занимается Фонд гарантирования через Prozorro, но он не имеет права выставлять активы НБУ на торги без согласования с регулятором.

Как отмечают в Нацбанке, в первом полугодии темпы согласования ускорились - к продаже допустили активы на 75,4 млрд грн. По данным Prozorro.Sale, пока Нацбанк продал в системе активов на 119,3 млн грн при заявленной стоимости в 1,3 млрд грн. Всего Нацбанк владеет кредитными портфелями банков на 120 млрд грн.

Участники рынка подтверждают, что ситуация с залогами НБУ улучшилась, хотя и незначительно. “НБУ по-прежнему медлит, на рынке есть довольно большой неудовлетворенный спрос, но выход залогов происходит заметно быстрее, чем год назад”, - говорит Харченко из Morgan Capital.

Топ-менеджмент ФГВФЛ неоднократно выражал недовольство медленными решениями Нацбанка по поводу залогов. Как рассказал LIGA.net собеседник в одном из потенциальных покупателей активов НБУ, регулятор мог несколько раз отказать Фонду (он имеет право обратиться к Нацбанку с конкретными предложениями), в продаже одного и того же актива, как правило, мотивируя это “юридическими рисками”.

У Нацбанка есть причины не спешить с реализацией своих активов, считает Ращупкин из Atlas Advisors. "Какие правовые последствия будет иметь распродажа портфеля НБУ пока толком не понимают ни заемщики, ни сам регулятор, - говорит Рщупкин. - В случае массовой продажи своих залогов, Нацбанк будет вынужден в разы уменьшить сумму, которую он потенциально сможет взыскать с собственников банков-банкротов".