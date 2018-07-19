Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.07.2018, 08:00

Выручить миллиард. Фонд гарантирования затеял оптовую распродажу

Выручить миллиард. Фонд гарантирования затеял оптовую распродажу

Фото: НБУ

Фонд надеется, что сотни непроданных по отдельности кредитов получится реализовать одним пулом

Фонд гарантирования начинает «оптовую» продажу активов банков-банкротов. Первые два крупных пула, в каждый из которых вошли более 100 кредитов разных финучреждений, будут выставлены на торги 29 августа и 3 сентября.

Общий номинальный долг торгов - 4,9 млрд грн (3,8 и 1,1 млрд грн соответственно). Выручить за оба лота хотят по меньшей мере 201 млн грн. Торги стартуют с 787 и 220 млн грн соответственно и будут снижаться до минимума, пока не найдется покупатель.

Читайте также

Летний сюрприз. Депозитные ставки снова пошли вверх 17.07.2018Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов 26.06.2018Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах 13.06.2018

У потенциальных претендентов остается больше месяца на изучение предложений. К аукционам в Фонде готовят еще семь пулов с общей задолженностью в 10,1 млрд грн.

Менеджмент Фонда надеется, что новый подход ускорит продажу активов, которые не нашли покупателей на многочисленных индивидуальных аукционах.

Участники рынка отмечают очень разнородный состав пулов, а также высокую стартовую цену торгов.

Простая логика

Фонд гарантирования будет продавать пулы кредитов по проверенной схеме - в системе Prozorro.Sale на голландских аукционах. Через нее уже прошло около 80% всех активов банков-банкротов, говорит замглавы Фонда Светлана Рекрут.

"Мы решили применить "календарный подход" - в пул автоматом попадают активы, которые не удалось продать в индивидуальном порядке за определенный период, - рассказывает Рекрут. - Наполнение пула происходит пока номинальная стоимость одного лота не достигнет 1 млрд грн".

По данным Prozorro, с осени 2016-го - даты перехода на систему - банки под управлением ФГВФЛ продали имущества на 8,81 млрд грн. Голландские аукционы, через которые активы банков начали продавать в ноябре 2017 года, принесли 1,61 млрд грн. Успехом завершились 2,68% из более чем 20 000 торгов.

Большая часть активов, попавших в первые два “мешка”, прошел от 8 до 13 безуспешных индивидуальных аукционов. Привлечь к пулам крупных покупателей, по задумке менеджеров Фонда, должны “якорные” активы.

Данные: ФГВФЛ

В первом пуле такую роль выполняют два кредита юрлиц с залогом в виде производственной недвижимости Херсонского судоительного завода, который принадлежит Smart Maritime Group Вадима Новинского. В пуле они занимают 50% его цены, остальная половина - 104 кредита различных компаний и более 1000 позиций дебиторской задолженности (долги контрагентов).

Во второй пул всего попали 109 кредитных договоров. Привлекательные залоги, по мнению Фонда, - имущество Херсонского автосборочного завода Анторус, АЗС в Запорожской области и земля под Киевом.

Данные: ФГВФЛ

"Если мы не продадим эти активы и сейчас, будем укрупнять их еще больше - в лоты по 10 млрд грн, - говорит Рекрут. - К их продаже намерены привлечь иностранных консультантов - уже аккредитовали пять западных площадок".

Проблемное "ассорти"

В Фонде отмечают, что прямолинейный "календарный" подход снимет все претензии относительно субъективного формирования пулов. С другой стороны, пулы получились слишком разнородными, что может отпугнуть многих потенциальных покупателей, отмечает управляющий партнер компании Финактив Александр Гром.

"Предложение Фонда весьма специфическое, - поясняет Гром. - Мы увидели сборную солянку из кредитов предприятий, которые находится в разной стадии банкротства, часть из них - в зоне АТО, часть - без твердого обеспечения, со значительными сроками просрочки".

Цены, с которых намерен стартовать Фонд, неподъемны для большнства игроков, говорит СЕО Morgan Capital Руслан Харченко.

“В Украине в таких объемах пулы активов Фонда смогут купить только 2-3 компании, - уточняет Харченко. - На этих аукционах вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее, нежели минимальная стоимость каждого из пулов: конкуренции за них скорее всего не будет - в покупке, вероятно, будут заинтересованы конкретные игроки”.

Рынок заинтересуется предложением ФГВФЛ, если продажи цена составит не более 15-20% от стартового уровня, считает партнер Atlas Advisors Алексей Ращупкин. Стоимость отдельных активов внутри пулов тоже оказалась разной: в них также попали лоты, которые не торговались по голландской системе, то есть их цена может превышать указанные Фондом 20% от номинала, говорит Гром.

«Возможно, более эффективно было бы формировать пулы по принципу «разные банки – один заемщик», - допускает Ращупкин. - Все равно ключевыми покупателями активов Фонда остаются сами должники, пусть и они выкупают свои долги через посредников».

Продажа через систему голландских аукционов поможет быстрее определить рыночную цену пулов, считает руководитель отдела выпуска долговых ценных бумаг ICU Руслан Кильмухаметов. ICU готова поучаствовать в аукционах, но пока только рассматривает такую возможность, добавляет он.

Волевое решение

Оживить рынок проблемных долгов могли бы активы, которые выступили залогами в качестве обеспечения кредитов рефинансирования НБУ нынешним банкам-банкротам, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты. Их продажей также занимается Фонд гарантирования через Prozorro, но он не имеет права выставлять активы НБУ на торги без согласования с регулятором.

Как отмечают в Нацбанке, в первом полугодии темпы согласования ускорились - к продаже допустили активы на 75,4 млрд грн. По данным Prozorro.Sale, пока Нацбанк продал в системе активов на 119,3 млн грн при заявленной стоимости в 1,3 млрд грн. Всего Нацбанк владеет кредитными портфелями банков на 120 млрд грн.

Участники рынка подтверждают, что ситуация с залогами НБУ улучшилась, хотя и незначительно. “НБУ по-прежнему медлит, на рынке есть довольно большой неудовлетворенный спрос, но выход залогов происходит заметно быстрее, чем год назад”, - говорит Харченко из Morgan Capital.

Топ-менеджмент ФГВФЛ неоднократно выражал недовольство медленными решениями Нацбанка по поводу залогов. Как рассказал LIGA.net собеседник в одном из потенциальных покупателей активов НБУ, регулятор мог несколько раз отказать Фонду (он имеет право обратиться к Нацбанку с конкретными предложениями), в продаже одного и того же актива, как правило, мотивируя это “юридическими рисками”.

У Нацбанка есть причины не спешить с реализацией своих активов, считает Ращупкин из Atlas Advisors. "Какие правовые последствия будет иметь распродажа портфеля НБУ пока толком не понимают ни заемщики, ни сам регулятор, - говорит Рщупкин. - В случае массовой продажи своих залогов, Нацбанк будет вынужден в разы уменьшить сумму, которую он потенциально сможет взыскать с собственников банков-банкротов".

Отправить:
Распечатать:
Теги: неплатежеспособные банки, ProZorro.sale
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 