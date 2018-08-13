Депозитные ставки в украинских банках выросли

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 06.08.2018)

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За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам выросли для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 13.08.2018). Повысил доходность своих сбережений Юнекс Банк.

Средняя процентная ставка в гривне максимально выросла по депозитам на срок свыше года (на 0,06 п.п. до 12,47%). Синхронно поднялась доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,13% и до 12,94% годовых соответственно). Депозиты на период от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 10,11% годовых. Вклады периодом до месяца по-прежнему предлагают 6,26% годовых. Не претерпели изменений и бессрочные сбережения (7,60%). Снизил стоимость гривневых вкладов Альфа-Банк.

Лидерами роста доходности среди вкладов в долларах США стали сбережения сроком 3 до 6 месяцев (на 0,07 п.п. до 2,03%). Депозиты сроком свыше года подорожали на 0,03 п.п. и предлагают 2,84% годовых. А вклады на период от полугода выросли в цене на 0,02 п.п. до 2,55% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 0,96% годовых, а вклады на срок до месяца – 1,1% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев предлагают 1,12% годовых.

Максимально подорожали вклады в евро, на срок от 3 до 6 месяцев. Рост их доходности составил 0,10 п.п., а предлагают они теперь 1,44% годовых. Вклады свыше года подорожали на 0,06 п.п. до 2,08% годовых. А вклады от полугода до года выросли в цене на 0,05 п.п., их доходность составляет 1,82% годовых. Снизили стоимость лишь сбережения на период до 1 месяца, на 0,05 п.п. до 0,63% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев по-прежнему предлагают 0,92% годовых. Бессрочные сбережения также остались без изменений (0,58%).

Динамика средних процентных ставок по депозитам Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 13.08.18