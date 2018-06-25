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25.06.2018, 13:05

В Приватбанке рассказали об аферах с "блокированием карточек"

В Приватбанке рассказали об аферах с "блокированием карточек"

Банк предупредил о масштабном мошенничестве

ПриватБанк рекомендует своим пользователям не реагировать на сообщении о якобы блокировании их счета с любого телефонного номера, кроме 3700. Об этом говорится в заявлении на сайте банка.

Служба безопасности банка уточняет, что за последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировки карточек клиентов. В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерам с целью получения персональных данных клиентов.

Работники банка успели заблокировать номера мошенников и передали информацию в киберполиции. По предварительным данным, мошенники делали рассылку из Запорожья.

Напомним, в Китае мошенники продавали криптовалюту, якобы обеспеченную чаем. 

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Теги: ПриватБанк, мошенники
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