В Украине повышают ставки акцизного налога на табачные изделия. Это предусматривает законопроект №11090, который принят парламентом в начале декабря и передан на подпись президенту.

Согласно ему, к 2028 году минимальная акцизная нагрузка на табачные изделия постепенно должна достигнуть среднеевропейского уровня. Также расчеты будут вестись в евро, а не в гривне, как сейчас.

По оценкам Минфина, дополнительные поступления от продажи этих изделий в 2025 году составят около 612 млн грн, в 2026 году – 5 млрд грн, в 2027 году – 9,38 млрд грн, в 2028 году – 13,85 млрд грн.

Представители табачных гигантов в своих комментариях демонстрируют понимание такого шага власти. Хотя традиционно отмечают необходимость противодействия теневому рынку сигарет, чтобы иметь возможность платить налоги.

"По нашим предварительным подсчетам, в следующем году акциз составит более 60% стоимости пачки сигарет. Это может привести к сокращению легального рынка табачных изделий из-за роста нелегальной торговли. Поэтому важно, чтобы правоохранительные и контролирующие органы усилили борьбу с теневым рынком сигарет", – рассказал LIGA.net заместитель гендиректора по корпоративным связям компании "Филип Моррис Украина" Михаил Поляков.

В то же время в общественных организациях указывают на налоговые преференции, которые власти заложили в законодательные изменения, чтобы эти табачные гиганты могли заработать на фоне увеличения акцизов.

Подробности в обзоре LIGA.net.

Как изменится цена сигарет

Законопроект №11090 принят в рамках синхронизации нашего законодательства с европейским – Директивой 2011/64/EU от июня 2011 года. Он предполагает, что общий акцизный налог на сигареты (содержит специфическую и адвалорную ставки налога) в странах – членах ЕС должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены продажи сигарет, но не менее 90 евро за тысячу сигарет.

Украина начала выполнять эту директиву еще в 2017 году. Но из-за войны и значительного обесценивания гривни графики увеличения цен корректировались, подорожание затягивалось.

По состоянию на начало 2024 года минимальное налоговое обязательство на сигареты в Украине составило 2516,54 грн, или примерно 60 евро за тысячу штук.

Теперь уже с первой половины 2025 года цена на пачку в Украине может вырасти на десятки гривен. Такие оценки дают сами производители.

"Мы ожидаем, что в 2025 году цена пачки табачных изделий может вырасти на 40 грн. По нашим предварительным подсчетам, в следующем году акциз составит более 60% стоимости пачки сигарет", – указывает Михаил Поляков, комментируя влияние законопроекта на цену сигарет.

Его коллега из JTI Украина прогнозирует, что наиболее заметным рост цены пачки может быть уже в первой половине следующего года.

"Если говорить о ближайшей перспективе, то в первом полугодии 2025 года акциз для сигарет увеличится на 34% по сравнению с 2024 годом. Это приведет к росту цен на сигареты в среднем на 30 грн. Для понимания: процент налогов — акциз и НДС — в цене пачки сигарет составляет 70-80%, поэтому повышение налогов влечет значительное увеличение цены. Рост цен во втором полугодии 2025 года не должен быть столь существенным, поскольку ставка акциза в евро действует в течение всего года, и изменение налога в пересчете на пачку сигарет произойдет только за счет изменения курса валют и будет известно после 1 января", – отметил в комментарии для LIGA.net заместитель гендиректора по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Андрей Фита.

Из чего состоит цена сигарет в Украине

В Украине действует смешанная система налогообложения табачной продукции.

Каждая пачка сигарет содержит адвалорный (процентный) налог в размере 12% от максимальной розничной цены (МРЦ), устанавливаемой производителем. А также специфический (фиксированный) налог за тысячу сигарет. Сейчас он составляет 47 евро, с 2027 года достигнет 64 евро.

Сумма этих двух акцизных налогов должна быть не меньше минимальной акцизной нагрузки на тысячу сигарет, о которой и говорится в законопроекте №11090.

Сейчас она составляет 63,45 евро, в следующем году – 78 евро, пока не дойдет до 90 евро.

Также в цене каждой пачки сигарет есть 20% налога на добавленную стоимость (НДС) и 5% сбора в местный бюджет.

В этом году минимальный размер налога в легальной пачке сигарет заложен на уровне 70 грн. На следующий год его доля составит 86 грн. В 2028 году – 100 грн, если не изменится валютный курс.

Однако рост цен будет не для всех табачных изделий.

ТВЭН – особый режим налогообложения

Значительно меньшее повышение ставок акциза на табачные изделия предусмотрено для систем электронного нагрева табака (ТВЭН) – 72 евро против 90 евро для обычных сигарет.

В Украине свои системы ТВЭН имеют три из четырех основных мировых табачных корпораций:

PMI продает популярнейший IQOS и стики HEETS под него;

JTI – Ploom X;

BAT – glo со стиками neo.

Справка В Украине работают четыре международных табачных корпорации: ▪ американская Philip Morris International (PMI) ▪ британская British American Tobacco (BAT) ▪ японская Japan Tobacco International (JTI) ▪ британская Imperial Tobacco (IT). В Украине работают четыре международных табачных корпорации: ▪ американская Philip Morris International (PMI) ▪ британская British American Tobacco (BAT) ▪ японская Japan Tobacco International (JTI) ▪ британская Imperial Tobacco (IT).

Представители общественных организаций, которые занимаются реформами в Украине, прямо утверждают, что эта налоговая преференция на ТВЭНы введена именно в интересах табачных компаний. Это, отмечают они, может усилить спрос на такую продукцию и, соответственно, увеличит заработки продавцов.

"Табачная индустрия продвигает эти изделия наиболее интенсивно и, очевидно, делает на них наибольшую ставку. Если еще дать налоговую льготу, это приведет к катастрофическому увеличению курильщиков, прежде всего за счет молодежи, которой важны стильные модные гаджеты", – пишет в своем блоге член совета коалиции "Реанимационный пакет реформ" Ярина Ясиневич.

По ее словам, помимо финансовых преференций, по сравнению с обычными сигаретами ТВЭНы имеют и определенные маркетинговые: ароматизированные и вкусовые добавки (которые, хуже всего, делают курение "вкусным" для детей). Разрешена реклама брендов, на пачках нет графических предупреждений о рисках курения.