В Україні збільшують ставки акцизного податку на тютюнові вироби. Це передбачає законопроєкт №11090, який ухвалений парламентом на початку грудня і переданий на підпис президенту.

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Згідно з ним, до 2028 року мінімальне акцизне навантаження на тютюнові вироби поступово має досягти середньоєвропейського рівня. Також обрахунки будуть вестись в євро, а не в гривні, як зараз.

За оцінками Мінфіну, додаткові надходження з продажу цих виробів у 2025 році складуть близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,38 млрд грн, у 2028 році – 13,85 млрд грн.

Представники тютюнових гігантів у своїх коментарях демонструють розуміння такого кроку влади. Хоча традиційно наголошують на необхідності протидії тіньовому ринку сигарет, щоб мати можливості сплачувати ці кошти.

"За нашими попередніми підрахунками, наступного року акциз складатиме понад 60% вартості пачки сигарет. Це може призвести до скорочення легального ринку тютюнових виробів через зростання нелегальної торгівлі. Тому важливо, щоб правоохоронні та органи контролю посилили боротьбу з тіньовим ринком сигарет", – розповів LIGA.net заступник гендиректора з корпоративних зв'язків компанії "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков.

Водночас у громадських організаціях вказують на податкові преференції, які влада заклала у законодавчі зміни, щоб ці тютюнові гіганти могли заробити на тлі збільшення акцизів.

Деталі в розборі LIGA.net.

Як зміниться ціна цигарок на тлі перегляду графіків

Законопроєкт №11090 ухвалений в межах синхронізації нашого законодавства з європейським – Директивою 2011/64/EU від червня 2011 року. Він передбачає, що загальний акцизний податок на сигарети (містить специфічну та адвалорну ставки податку) у країнах – членах ЄС має становити не менше як 60% від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет, але не менше ніж 90 євро за тисячу сигарет.

Україна почала виконувати цю директиву ще у 2017 році. Але через війну і значне знецінення гривні графіки збільшення цін коригувались, подорожчання затягувалось.

Станом на початок 2024 року мінімальне податкове зобов’язання на сигарети в Україні становило 2516,54 грн, або приблизно 60 євро за тисячу штук.

Тепер вже з першої половини 2025 року ціна на пачку в Україні може зрости на десятки гривень. Такі оцінки дають самі виробники.

"Ми очікуємо, що у 2025 році ціна пачки тютюнових виробів може зрости на 40 грн. За нашими попередніми підрахунками, наступного року акциз складатиме понад 60% вартості пачки сигарет", – вказує Михайло Поляков, коментуючи вплив законопроєкту на ціну цигарок.

Його колега із JTI Україна прогнозує, що найбільш помітним зростання ціни пачки може бути вже в першій половині наступного року.

"Якщо говорити про найближчу перспективу, то в першому півріччі 2025 року акциз для сигарет зростає на 34%, порівнюючи з 2024 роком. Це спричинить зростання цін на сигарети в середньому на 30 грн. Для розуміння: відсоток податків — акциз та ПДВ — в ціні пачки сигарет складає 70-80%, тому підвищення податків має наслідком значне збільшення ціни. Зростання цін в другому півріччі 2025 року не має бути таким суттєвим, оскільки ставка акцизу в євро є чинною протягом всього року, і зміна податку в перерахунку на пачку сигарет відбудеться лише шляхом зміни курсу валют і буде відома після 1 січня", – зазначив у коментарі для LIGA.net заступник гендиректора з корпоративних питань та комунікацій JTI Україна Андрій Фіта.

З чого складається ціна цигарок в Україні

В Україні діє змішана система оподаткування тютюнової продукції.

Кожна пачка сигарет містить адвалорний (відсотковий) податок у розмірі 12% від максимальної роздрібної ціни (МРЦ), яку встановлює виробник. А також специфічний (фіксований) податок за кожну тисячу сигарет. Зараз він складає 47 євро, з 2027 року досягатиме 64 євро.

Сума цих двох акцизних податків має бути не меншою від мінімального акцизного навантаження на тисячу сигарет, про яке і йдеться у законопроєкті №11090.

Зараз воно складає 63,45 євро, в наступному році – 78 євро, поки не дійде до 90 євро.

Також в ціні кожної пачки сигарет є 20% податку на додану вартість (ПДВ) і 5% збору в місцевий бюджет.

Загалом в цьому році мінімальний розмір податку в легальній пачці сигарет закладений на рівні 70 грн. На наступний рік його частка складатиме 86 грн. У 2028 році – 100 грн, якщо не зміниться валютний курс.

Однак зростання цін буде не для усіх тютюнових виробів.

ТВЕН – особливий режим оподаткування

Значно менше підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби передбачено для систем електронного нагрівання тютюну (ТВЕН) – 72 євро проти 90 євро для звичайних цигарок.

В Україні свої системи ТВЕН мають три з чотирьох основних світових тютюнових корпорацій:

PMI продає найпопулярніший IQOS та стіки HEETS під нього;

JTI – Ploom X;

BAT – glo зі стіками neo.

Довідка В Україні працюють чотири міжнародні тютюнові корпорації: ▪ американська Philip Morris International (PMI) ▪ британська British American Tobacco (BAT) ▪ японська Japan Tobacco International (JTI) ▪ британська Imperial Tobacco (IT). В Україні працюють чотири міжнародні тютюнові корпорації: ▪ американська Philip Morris International (PMI) ▪ британська British American Tobacco (BAT) ▪ японська Japan Tobacco International (JTI) ▪ британська Imperial Tobacco (IT).

Представники міжнародних виробників, на відміну від пояснень щодо акцизів на класичні цигарки, неохоче коментують особливості оподаткування ТВЕН.

Натомість представники громадських організацій, які опікуються реформами в Україні, прямо стверджують, що ця податкова преференція на ТВЕНи введена саме в інтересах тютюнових компаній. Це, зазначають вони, може посилити попит на таку продукцію і, відповідно, збільшить заробітки продавців.

"Тютюнова індустрія просуває ці вироби найбільш інтенсивно та, очевидно, робить на них найбільшу ставку. Якщо ще дати податкову пільгу, це призведе до катастрофічного збільшення курців, насамперед серед молоді, якій важливі стильні модні ґаджети", – пише у своєму блозі членкиня ради коаліції "Реанімаційний пакет реформ" Ярина Ясиневич.

За її словами, крім фінансових преференцій, порівнюючи зі звичайними сигаретами, ТВЕНи мають і певні маркетингові: ароматизовані та смакові домішки (які, найгірше, роблять куріння "смачним" для дітей). Дозволена реклама брендів, на пачках немає графічних попереджень про ризики куріння.