С 2025 года вступают в силу новые правила обязательного страхования авто. Выплаты должны вырасти, а урегулирование убытков станет более простым. Из того, что вам может не понравиться – автогражданка существенно подорожает уже в ближайшее время.

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Liga.Tech пообщалась с юристами и страховщиками и объясняет, что именно изменится с первого января.

Действующий закон о страховании авто принят еще в 2004 году, поэтому он по многим параметрам существенно устарел. Сегодня для многих автовладельцев, чье авто пострадало в результате ДТП, наиболее распространенная проблема — занижение страховой компанией (СК) суммы выплат и затягивание сроков (процесс возмещения может занять месяцы).

Причина этого — понятие "износ", которое применяется к 70% автомобилей, старше пяти лет. То есть с каждой начисленной тысячи возмещения владельцу авто в итоге выплачивают всего 300 грн. Многие страховые компании этим злоупотребляют, начисляя максимальный износ машинам в хорошем техническом состоянии, даже машинам, еще находящимся на дилерской гарантии. Автовладельцы пытаются с этим бороться путем проведения независимой экспертизы, исками в суд. Следовательно, выплата затягивается, как и ремонт машины.

Все это формирует у многих недоверие, и автогражданка воспринимается "бумажкой для полиции" (которую покупают по дешевке и у сомнительных компаний), а не действенным инструментом.

Новый закон должен изменить ситуацию.