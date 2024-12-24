З 2025 року набувають чинності нові правила обов’язкового страхування авто. Виплати мають зрости, а врегулювання збитків стане простішим. З того, що вам може не сподобатися — автоцивілка суттєво подорожчає уже найближчим часом.

Liga.Tech поспілкувалася з юристами та страховиками й пояснює, що саме зміниться уже з першого січня.

Чинний закон про страхування авто ухвалений ще у 2004 році, тож він за багатьма параметрами суттєво застарів. Сьогодні для багатьох автовласників, чиє авто постраждало внаслідок ДТП, найпоширеніша проблема — заниження страховою компанією (СК) суми виплат і затягування строків (процес відшкодування може тривати місяці).

Причина цього — поняття "зношеність", яке застосовується до 70% автомобілів, віком старше п’яти років. Тобто з кожної нарахованої тисячі відшкодування, власнику авто в підсумку виплачують лише 300 грн. Чимало страхових компаній цим зловживають, нараховуючи максимальну зношеність машинам у доброму технічному стані, навіть машинам, які ще перебувають на дилерській гарантії. Автовласники намагаються з цим боротися через проведення незалежної експертизи, позовами до суду. Відтак виплата затягується, як і ремонт машини.

Усе це формує у багатьох недовіру, й автоцивілка сприймається "папірцем для поліції" (який купують задешево і в сумнівних компаній), а не дієвим інструментом.

Новий закон має змінити цю ситуацію.