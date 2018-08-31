Бессарабский рынок вводит расчеты криптовалютой

На Бессарабском рынке в Киеве отныне можно рассчитываться криптовалютой. Об этом сообщается на странице коммунального предприятия Бессарабский рынок в Facebook.
Новый вид расчета введен с помощью платежной системы Paytomat, которая поддерживает большинство популярных криптовалют Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum.
Пока в экспериментальном формате работает одно торговое место с овощами. На очереди веган стрит-фуд кафе Green 13.
Сообщается, что руководство предприятия готово способствовать распространению оплаты криптовалютой на рынке в случае спроса на такой вид расчета.
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