Бессарабский рынок вводит расчеты криптовалютой

Теперь купить овощи на рынке в центре Киева можно за криптовалюту

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На Бессарабском рынке в Киеве отныне можно рассчитываться криптовалютой. Об этом сообщается на странице коммунального предприятия Бессарабский рынок в Facebook.

Новый вид расчета введен с помощью платежной системы Paytomat, которая поддерживает большинство популярных криптовалют Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum.

Пока в экспериментальном формате работает одно торговое место с овощами. На очереди веган стрит-фуд кафе Green 13.

Сообщается, что руководство предприятия готово способствовать распространению оплаты криптовалютой на рынке в случае спроса на такой вид расчета.