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14.08.2018, 10:45

Курс биткоина упал до очередного минимума

Курс биткоина упал до очередного минимума

Сегодня курс биткоина опускался ниже $6 тысяч

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 14 августа, упал до нового минимума.

По данным CoinMarketCap, он опускался ниже $6 тысяч. К 9 по киевскому времени курс отыгрался до $6,015 тыс.

Капитализация рынка криптовалют при этом сократилась до $192 млрд.

Ранее сообщалось, что из-за широкой распродажи капитализация рынка криптовалют сократилась до $230 млрд – минимума с ноября прошлого года.

Причиной распродажи стало то, что SEC отложила принятие решения относительно биткоин-ETF (биржевого фонда биткоина). Одобрение таких фондов означало бы более широкое признание криптовалют американским регулятором.

SEC уже не раз переносила сроки рассмотрения заявок на создание биткоин-ETF.

9 августа биткоин, также из-за отсутствия решения SEC о биржевом фонде, подешевел за одну сессию на 2,4% - до $6,38 тыс.

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Теги: криптовалюта, биткоин, Bitcoin
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