Транзакции в сети биткоина сократились до двухлетнего минимума

Количество транзакций в основной сети биткоина не дотягивает до показателей первого квартала 2016 года

Реклама Реклама

Количество транзакций в основной сети биткоина в квартальном выражении упало до минимума за два с половиной года. Об этом пишет ForkLog, ссылаясь на основателя консалтинговой компании Post Oak Labs Тима Суонсона.

У себя в Twitter Суонсон разместил диаграмму из отчета институциональных инвесторов Diar, который будет опубликован в следующий понедельник.

На диаграмме видно, что количество транзакций во втором квартале 2018 года даже не дотягивает до показателей первого квартала 2016 года.

При этом такую динамику нельзя объяснить внедрением технологии объединения транзакций, батчинга, поскольку подавляющее большинство переводов в сети биткоина осуществляются без ее применения.

Вчера, 14 августа, курс биткоина опускался ниже $6 тысяч. Капитализация рынка криптовалют при этом сократилась до $192 млрд.

SEC отложила принятие решения относительно биткоин-ETF (биржевого фонда биткоина). Одобрение таких фондов означало бы более широкое признание криптовалют американским регулятором.

SEC уже не раз переносила сроки рассмотрения заявок на создание биткоин-ETF.