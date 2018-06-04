Летнее затишье. Что будет с курсом гривни во второй половине года

Аналитики не ожидают больших колебаний курса в первые месяцы лета. Дальше будет интереснее

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Три весенних месяца прошли без особых потрясений для гривни. Март национальная валюта начала с уровня 26,67 грн/$. В конце мая доллар на межбанке продавался по 26,13 грн.

За этот период курс дважды опускался ниже 26 грн/$ - 11 марта и 12 апреля. В последний раз такое было в начале сентября 2017-го.

Опрошенные LIGA.net финансисты не ожидают сильных валютных колебаний в первой половине лета, но уже в августе ситуация может измениться.

Обычная история

Гривня укрепляется к доллару летом в последние два года, отмечает директор казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. «Это связано с резким снижением деловой активности: необходимости тратить валюту на импорт газа и других энергоносителей нет, - поясняет Кабин. – Кроме того, увеличивается экспортная выручка аграриев, которым необходима гривневая ликвидность перед подготовкой к посевной компании».

В этом сезоне сценарий повторится, считает начальник управления финансового департамента Укргазбанка Виктор Пастернак. Единственный риск - ситуация на востоке страны.

Опрошенные аналитики дают разные прогнозы о курсе на лето. Гривня не укрепится выше 25,8-25,9 грн/$, полагает начальник управления дилинговых операций банка Пивденный Олег Ропяк. Причина в НБУ, который продолжит покупать валюту в ЗВР при первой возможности, что поддержит доллар, уточняет он.

По мнению Пастернака, летом курс будет колебаться в пределах 26-26,5 грн/$. Директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной говорит о диапазоне 25,8 – 26,3 грн/$. В Идея Банке ориентируются на 25,7 – 26,2 грн/$. ОТП Банк ожидает коридор 25,75 – 26,75 грн/$, ПУМБ рассчитывает на 25,8 – 26,8 грн/$.

Нефть в помощь

Ситуация на сырьевых рынках устраивает украинских экспортеров, отмечает начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль.



«Рост цен на нефть положительно влияет практически на все товарные рынки, что хорошо для нашей экспортной выручки и, соответственно, для курса, – поясняет Пастернак. – Ожидается дальнейший рост цен на нефть, соответственно это будет положительно влиять и на гривню».

Негативный эффект от увеличения цен на нефть экономика почувствует ближе к осени вместе с первыми крупными закупками энергоресурсов, добавляет директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

“Рост котировок нефти может увеличить отрицательные дисбалансы в счете текущих операций, - объясняет директор департамента рыночных исследований IBI-Rating Виктор Шулик. - Это не только дополнительная потребность страны в валюте, но и ухудшение оценки экономики со стороны иностранных инвесторов”.

Мировые цены на металлургическую и аграрную сейчас продукцию достаточно высоки, и в ближайшие месяцы не ожидается изменений, рассказывает старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин. "Но эти предположения основаны на прогнозах роста глобальной экономики и отсутствия торговых ограничений со стороны США в отношении Китая и Европы, - добавляет он. - А Штаты проводят явно протекционистскую политику”.

Еще один фактор – накопленная за лето гривневая ликвидность в банковском секторе, что ближе к осени стимулирует спекулятивный спрос межбанка и наличного рынка на валюту, добавляет Куринной.

«Летом ждем стабилизации, но уже ближе к августу-сентябрю будет возобновление роста курса: он устремится, как минимум, к 29 грн/$, а затем и выше», - говорит Ропяк из банка Пивденный.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен прогнозирует ослабление гривни до 27,5 грн/$. Шевчишин из Forex Club прогнозирует 27 – 27,5 грн/$.

Внешнее влияние

Нынешний год имеет существенное отличие от двух предыдущих. Уже в конце июля гривня может пострадать из-за оттока "горячего" капитала, который зимой зашел в украинские ОВГЗ, говорит Ропяк. Речь идет о погашении “коротких” бумаг на 8 млрд грн, уточняет Стадник из банка ПУМБ.

“Скорее всего, нерезиденты будут закрывать свои позиции, покупая доллары и уходя с рынка, - прогнозирует Ропяк. - Ситуация с ростом курса доллара в мире и, соответственно, ростом доходности по долларовым инструментам не располагает к сохранению длинной позиции в гривне”.

На высокую вероятность такого развития событий указывают Куринной из банка Кредит Днепр, Кабин из Идея Банка, Шевчишин из Forex Club и Вальчишен из ICU. Стадник не видит особых оснований для резкого оттока иностранного капитала из Украины в этом году.

Сгладить влияние нерезидентов может НБУ, но это зависит от его желания и дальше повышать учетную ставку, отмечает Вальчишен. Поступления валютной выручки в летний период способны удовлетворить потенциальный спрос нерезидентов на валюту и без участия Нацбанка, считает Стадник.

“Тенденция усилится, если оправдается вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, что будет тревожить рынки, и подталкивать доходность американских бондов вверх, - говорит Шевчишин. - При оттоке "горячих" денег из ОВГЗ, НБУ будет очень тяжело сдерживать давление на гривню”.

Укрепление доллара на мировых рынках несет и позитив для Украины, отмечает Крохмаль из ОТП Банка: это должно положительно сказаться на нашем платежном балансе, поскольку экспорта в долларах у Украины гораздо больше, чем импорта.

Курс на 30: выборы + МВФ

Летне-осенние перспективы гривни будут зависеть и от политики. Грядущие выборы и сотрудничество Украины с МВФ могут в гораздо большей степени повлиять на курс, чем политика ФРС и мировая рыночная конъюнктура, считают опрошенные финансисты.

“К концу года гривня традиционно девальвирует, но как сильно - будет зависеть от прогресса переговоров с МВФ, - говорит Кабин из Идея Банка. - Если сотрудничество прекратится, курс может превысить уровень 30 грн/$”.

Объем непокрытой потребности Украины в валюте для внешних выплат вкупе с дефицитом счета текущих операций на ближайшие полтора года составляет $15 млрд, 5 млрд из них – до конца текущего года, отмечает Шулик из IBI-Rating.

“Чем ближе к выборам, тем сложнее договариваться с кредиторами – это очень важный фактор уже для текущего лета, - считает Шулик. - Стране пока не удалось договорится с МВФ по принципиальным вопросам, поэтому можно ожидать сюрпризов в любой момент”.

Привлечь ресурс от евробондов Украина сможет только предложив чрезмерно высокую доходность, отмечает Пастернак из Укргазбанка. Усугубить ситуацию с дефицитом валюты может предвыборная кампания, которая обычно формирует на рынке большие объемы гривневой ликвидности, добавляет Шевчишин из Forex Club.

Осенняя девальвация гривни неизбежна, считает Стадник из ПУМБ. К концу года Шевчишин прогнозирует подорожание доллара до 28-29 грн. Крохмаль из ОТП Банка ожидает курса 29,5 грн/$. Кабин из Идея Банка - 29,9-30 грн/$. В банке Кредит Днепр на конец года дают прогноз в 27 - 28 грн/$. Пастернак из Укргазбанка согласен с правительственной оценкой среднегодового курса в 29,3 грн/$.