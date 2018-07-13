Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики еврозоны

ЕК пересмотрела прогноз экономического роста из-за геополитической напряженности

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Европейская комиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны в 2018 году до 2,1% (ранее ожидалось 2,3%). Однако по итогам 2019 года прогноз остается без изменений - повышение на 2%. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"В результате повышения цен на нефть, начавшегося весной, инфляция в этом году теперь прогнозируется в среднем на уровне 1,9% в Европейском союзе и 1,7% в еврозоне. Это представляет собой увеличение по сравнению с весной на 0,2 процентного пункта в обоих случаях. Прогноз на 2019 год был повышен на 0,1 п.п. для еврозоны, до 1,7%, но остался неизменным для ЕС на уровне 1,8%", - отметили в ЕК.

В комиссии ожидают, что во второй половине текущего года рост ВВП усилится, поскольку улучшится ситуация на рынке труда, долг населения уменьшится, потребительские настроения останутся высокими, а денежно-кредитная политика останется благоприятной.

Пересмотр был обусловлен неблагоприятными внешними условиями, связанными с растущей напряженностью в торговле с США. При этом он не предусматривает дальнейшего обострения торговой напряженности. "Однако, если напряжение будет расти, они негативно повлияют на торговлю и инвестиции и уменьшат благосостояние во всех странах еврозоны. Другие риски включают потенциальную нестабильность финансового рынка, связанную, в частности, с геополитическими рисками", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Эксперты ЕК ожидают, что экономический подъем в Великобритании в 2018 году упадет с майских 1,5% до 1,3%. А в следующем году он останется прежним - 1,2%. ВВП Германии, как ожидается, в этом и следующем году вырастет на 1,9%. Ранее прогнозировалось 2,3% и 2,1% соответственно.

Во Франции ожидания на текущий год ухудшены до 1,7% с 2%, а на 2019 год - до 1,7% с 1,8%.

Экономика Финляндии по прогнозам ЕК на текущий год увеличится до 2,8% с 2,5%.

Как ожидается, потребительские цены в ФРГ, рассчитанные по стандартам ЕС, в текущем году могут вырасти на 1,7%, в следующем году - на 1,8%. Аналогичные показатели во Франции могут составит 1,9% и 1,5%, в Великобритании - 2,6% и 2%.