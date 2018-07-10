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10.07.2018, 08:36

Иран хочет "обналичить" в Германии 300 млн евро

Иран хочет "обналичить" в Германии 300 млн евро

Иранские власти аргументируют снятие гигантской суммы тем, что деньги нужны для передачи их гражданам

Тегеран намерен снять со счета в Германии 300 млн евро наличными и отправить их самолетом в Иран из-за восстановления в ближайшие месяцы санкций США. Информацию об этом, появившуюся в понедельник, 9 ноября в газете Bild, подтвердили в немецком правительстве.

Как передает DW, речь идет о части средств, принадлежащих иранским властям и хранящихся  в Европейско-иранском торговом банке при Немецком федеральном банке.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором и Управление финансовой информации начали проверку по этому поводу в соответствии   с законом о кредитах и противодействии отмыванию денег.

"Эти проверки идут согласно четким предписаниям", - заявила представитель министерства финансов. Они проводятся, если в результате финансовой операции возникает подозрение, что речь идет об отмывании денег или финансировании терроризма.

По информации издания, иранские власти аргументируют снятие гигантской суммы тем, что деньги нужны для передачи их иранским гражданам, которые из-за американских санкций лишились возможности пользоваться кредитными картами во время зарубежных поездок. Вместе с тем, отмечает Bild, американские и израильские спецслужбы высказали опасения, что деньги могут быть направлены на финансирование иранских военных, воюющих в Сирии на стороне Башара Асада.

Проверка операции будет учитывать санкции США.

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Теги: Германия, санкции, Иран
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