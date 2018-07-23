НБУ может в сентябре повысить учетную ставку

Комитет монетарной политики Нацбанка поддержал повышение учетной ставки

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Национальный банк Украины может повысить учетную ставку в сентябре.

Как сообщает пресс-служба НБУ, во время обсуждения большинство членов комитета монетарной политики (КМП) (8 из 9) высказались за повышение учетной ставки.

В частности, пять членов комитета поддержали повышение учетной ставки до 18%, три члена - до 17,5%, один член заявил о необходимости оставить учетную ставку на прежнем уровне.

Аргументируя свою позицию, члены КМП отметили факторы, действие которых может привести к недостаточно быстрому снижению инфляции.

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Такими факторами НБУ называет сохранение высоких темпов потребительского спроса, снижение интересов инвесторов к активам Украины и задержку программы сотрудничества с МВФ.

"Решение об установлении учетной ставки на уровне 17,5% годовых было принято правлением Национального банка Украины на заседании по вопросам монетарной политики 12 июля 2018 года", - напоминает регулятор.

По данным Госстата, с начала текущего года инфляция в Украине составила 4,4%.

Ранее НБУ рассказал, когда справится с инфляцией.