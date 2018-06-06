НБУ в мае пополнил госбюджет на 17 млрд грн

По итогам мая Национальный банк перечислил двумя траншами в государственный бюджет прибыль на сумму 17 млрд грн, сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Учитывая средства, перечисленные в апреле, в госбюджет от НБУ уже поступило 32 млрд грн с 44,6 млрд грн запланированных к перечислению этого года", - говорится в сообщении.
Перечисление оставшейся суммы будут реализованы в полном объеме в течение 2018 по графику, согласованному с министерством финансов, отмечает регулятор.
Напомним, совет НБУ утвердил распределение прибыли за 2017 год в сумме 44,6 млрд грн.
Согласно закону о госбюджете на 2018 год, НБУ должен перечислить 50,5 млрд грн своей прибыли за прошлый год.
В прошлом году НБУ перечислил в госбюджет 44,4 млрд грн прибыли, в 2016 году – 38,16 млрд грн.
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