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Стало известно, кого предложат Раде кандидатами в аудиторы НАБУ
06.06.2018, 17:51

НБУ в мае пополнил госбюджет на 17 млрд грн

НБУ в мае пополнил госбюджет на 17 млрд грн

С начала года Нацбанк перечислил в госбюджет 32 млрд грн своей прибыли из 44,6 млрд грн запланированных

По итогам мая Национальный банк перечислил двумя траншами в государственный бюджет прибыль на сумму 17 млрд грн, сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Учитывая средства, перечисленные в апреле, в госбюджет от НБУ уже поступило 32 млрд грн с 44,6 млрд грн запланированных к перечислению этого года", - говорится в сообщении.

Перечисление оставшейся суммы будут реализованы в полном объеме в течение 2018 по графику, согласованному с министерством финансов, отмечает регулятор.

Напомним, совет НБУ утвердил распределение прибыли за 2017 год в сумме 44,6 млрд грн.

Согласно закону о госбюджете на 2018 год, НБУ должен перечислить 50,5 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

В прошлом году НБУ перечислил в госбюджет 44,4 млрд грн прибыли, в 2016 году – 38,16 млрд грн.

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Теги: госбюджет, НБУ, Минфин, распределение прибыли
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