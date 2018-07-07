Опыт Пуэрто-Рико пригодится при реинтеграции Донбасса - Яресько

Для реинтеграции Донбасса Украина сможет воспользоваться опытом восстановления Пуэрто-Рико после урагана, считает бывший министр финансов

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Проект восстановления инфраструктуры Пуэрто-Рико после разрушений вызванных ураганом Мария, может дать Украине опыт для эффективного возвращения Донбасса. Об этом в интервью LIGA.net сообщила экс-министр финансов Наталья Яресько.

"Ураган полностью разрушил остров, я вижу это для себя как обучающий процесс - когда Донбасс полностью вернется к Украине мы будем понимать, как лучше его отстроить: какие приоритеты должны быть, какие методы использовать, какие международные фирмы занимаются такими проблемами. Я занимаюсь этим там, но думаю, как этот опыт использовать в Украине", - рассказала Яресько.

По ее словам, на восстановление Пуэрто-Рико федеральное правительство США (остров считается американской территорией, но не является полноценным штатом) выделило $50-60 млрд.

По предварительным оценкам, процесс займет от пяти до десяти лет.

Полную версию интервью читайте на LIGA.net в понедельник, 9 июля.