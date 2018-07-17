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17.07.2018, 15:23

За год зарплаты украинцев выросли на четверть - Госстат

За год зарплаты украинцев выросли на четверть - Госстат

Самыми высокими зарплатами по Украине обладают жители Киева, а также Донецкой, Киевской и Днепропетровской областей

В январе-мае 2018 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работников 10 и более человек) составлял 8,2 тыс. грн, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

К видам экономической деятельности с наибольшими зарплатами в январе-мае Госстат засчитал авиационный транспорт, финансовую и страховую деятельность, информацию и телекоммуникации, профессиональную, научную и техническую деятельность. Среди промышленных видов деятельности - производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, добыча каменного и бурого угля, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,4-4 раза.

Самый низкий уровень заработной платы - не более 74% среднего уровня в экономике - наблюдался на предприятиях почтовой и курьерской деятельности, здравоохранения, временного размещения и организации питания, библиотеках, архивах, музеях и других учреждениях культуры, а также в сфере водоснабжения, канализации и обращения с отходами.

По данным Госстата, самыми высокими зарплатами по Украине обладают жители Киева (12,7 тыс. грн), а также Донецкой (9,1 тыс. грн), Киевской (8,3 тыс. грн) и Днепропетровской (8237 грн) областей. В то же время самый низкий уровень заработной платы, который не превышал 79% среднего в экономике, наблюдался в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Индекс реальной заработной платы в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего составил 111,8%.

Напомним, в январе-апреле 2018 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работников 10 и более человек) составлял 8,1 тыс.

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Теги: зарплата, Госстат, жители
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