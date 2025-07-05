BlackRock прекратил поиск инвесторов для восстановления Украины – Bloomberg

Крупнейшая в мире компания по управлению активами больше не ищет финансирование для восстановления Украины

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Американская корпорация BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для многомиллиардного Фонда восстановления Украины в начале этого года после победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Представление этого фонда планировалось на Конференции по восстановлению Украины в Риме на следующей неделе. По словам источников, фонд уже почти получил первоначальную поддержку от структур, финансируемых правительствами Германии, Италии и Польши.

Однако, как пишет издание, еще в январе BlackRock приостановил переговоры с институциональными инвесторами из-за недостатка интереса и растущей неопределенности относительно будущего Украины.

Как отмечал в прошлом году заместитель председателя BlackRock Филипп Хильдебранд, фонд должен был привлечь не менее $500 миллионов от стран, банков развития и доноров, а также $2 миллиарда от частных инвесторов. По оценкам Всемирного банка и других организаций, общая стоимость восстановления Украины после полномасштабного вторжения России может превысить $500 миллиардов.

Представитель BlackRock подтвердил, что компания завершила свою бесплатную консультационную работу над Фондом восстановления Украины в 2024 году и в настоящее время не выполняет ни одного активного мандата с украинским правительством.

По словам источников, презентацию фонда планировалось провести 10-11 июля в Италии, во время Конференции по восстановлению Украины, на которую должны прибыть премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Зеленский. Однако точные сроки официально не объявлялись.

Во Франции сейчас разрабатывается альтернативная инициатива, которая должна заменить отмененный фонд BlackRock. Однако, по словам источников, без поддержки США эффективность нового плана под вопросом.