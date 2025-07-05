BlackRock припинив пошук інвесторів для відновлення України – Bloomberg

Найбільша компанія з управління активами у світі більше не шукає фінансування для відновлення України

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Американська корпорація BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для багатомільярдного Фонду відновлення України на початку цього року після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Цей фонд планували презентувати на Конференції з відновлення України в Римі наступного тижня. За словами джерел, фонд уже майже отримав початкову підтримку від структур, які фінансуються урядами Німеччини, Італії та Польщі.

Однак ще в січні BlackRock призупинив перемовини з інституційними інвесторами через нестачу інтересу та зростаючу невизначеність щодо майбутнього України, пише видання.

Як зазначав торік заступник голови BlackRock Філіпп Хільдебранд, фонд мав забезпечити щонайменше $500 млн від країн, банків розвитку та донорів, а також $2 млрд від приватних інвесторів. За оцінками Світового банку та інших організацій, загальна вартість відновлення України після повномасштабного вторгнення Росії може перевищувати $500 млрд.

Представник BlackRock підтвердив, що компанія завершила свою безкоштовну консультаційну роботу над Фондом відновлення України у 2024 році й наразі не виконує жодного активного мандату з українським урядом.

За словами джерел, презентацію фонду планували провести 10-11 липня в Італії, під час Конференції з відновлення України, на яку мають приїхати прем’єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Зеленський. Однак точні строки офіційно не оголошували.

У Франції зараз працюють над альтернативною ініціативою, яка має замінити скасований фонд BlackRock. Проте, за словами джерел, без підтримки США ефективність нового плану під питанням.