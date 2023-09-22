Великий бізнес США пообіцяв Зеленському масштабні інвестиції в Україну після війни
Президент Володимир Зеленський під час поїздки до США зустрівся з представниками великого американського бізнесу, повідомила пресслужба Офісу президента.
Зустріч організував найбільший інвестбанк світу JP Morgan. Загальна вартість активів в управлінні фондів, керівники яких брали участь у заході, перевищує $30 трлн.
На зустріч із Зеленським прийшли:
→ засновник компанії Bloomberg LP Майкл Блумберг;
→ голова фонду Pershing Square Capital Білл Екман;
→ голова фонду Starwood Capital Баррі Стернліхт;
→ засновник фонду Citadel LLC Кен Гріффін;
→ президент інвестиційної компанії Blackstone Джонатан Грей;
→ заступник голови компанії BlackRock Філіпп Гільдебранд;
→ голова благодійної організації Schmidt Futures Ерік Шмідт;
→ голова компанії Kraft Group Роберт Крафт та інші.
"Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни й отримання гарантій безпеки", – йдеться в повідомленні.
Окремо Зеленський зустрівся з головою найбільшої компанії з управління активами у світі BlackRock Ларрі Фінком.
- У червні 2023 року 19 міжнародних банків оголосили про створення мегаплатформи для інвестицій в Україну.
- ЄБРР порахував, що для швидкого відновлення Україні потрібні іноземні інвестиції на суму $50 млрд щорічно упродовж п'яти років.
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