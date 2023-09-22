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Великий бізнес США пообіцяв Зеленському масштабні інвестиції в Україну після війни

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 12:49
Великий бізнес США пообіцяв Зеленському масштабні інвестиції в Україну після війни - Фото
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до США зустрівся з представниками великого американського бізнесу, повідомила пресслужба Офісу президента.

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Зустріч організував найбільший інвестбанк світу JP Morgan. Загальна вартість активів в управлінні фондів, керівники яких брали участь у заході, перевищує $30 трлн.

На зустріч із Зеленським прийшли:

→ засновник компанії Bloomberg LP Майкл Блумберг;
→ голова фонду Pershing Square Capital Білл Екман;
→ голова фонду Starwood Capital Баррі Стернліхт;
→ засновник фонду Citadel LLC Кен Гріффін;
→ президент інвестиційної компанії Blackstone Джонатан Грей;
→ заступник голови компанії BlackRock Філіпп Гільдебранд;
→ голова благодійної організації Schmidt Futures Ерік Шмідт;
→ голова компанії Kraft Group Роберт Крафт та інші.

"Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни й отримання гарантій безпеки", – йдеться в повідомленні.

Окремо Зеленський зустрівся з головою найбільшої компанії з управління активами у світі BlackRock Ларрі Фінком.

  • У червні 2023 року 19 міжнародних банків оголосили про створення мегаплатформи для інвестицій в Україну.
  • ЄБРР порахував, що для швидкого відновлення Україні потрібні іноземні інвестиції на суму $50 млрд щорічно упродовж п'яти років.
Андрій Водяний
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