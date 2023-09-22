Великий бізнес США пообіцяв Зеленському масштабні інвестиції в Україну після війни

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до США зустрівся з представниками великого американського бізнесу, повідомила пресслужба Офісу президента.

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Зустріч організував найбільший інвестбанк світу JP Morgan. Загальна вартість активів в управлінні фондів, керівники яких брали участь у заході, перевищує $30 трлн.

На зустріч із Зеленським прийшли:

→ засновник компанії Bloomberg LP Майкл Блумберг;

→ голова фонду Pershing Square Capital Білл Екман;

→ голова фонду Starwood Capital Баррі Стернліхт;

→ засновник фонду Citadel LLC Кен Гріффін;

→ президент інвестиційної компанії Blackstone Джонатан Грей;

→ заступник голови компанії BlackRock Філіпп Гільдебранд;

→ голова благодійної організації Schmidt Futures Ерік Шмідт;

→ голова компанії Kraft Group Роберт Крафт та інші.

"Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни й отримання гарантій безпеки", – йдеться в повідомленні.

Окремо Зеленський зустрівся з головою найбільшої компанії з управління активами у світі BlackRock Ларрі Фінком.