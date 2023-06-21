19 міжнародних банків створюють мегаплатформу для інвестицій в Україну
Майже два десятки міжнародних організацій на чолі з Європейським банком реконструкції та розвитку у середу, 21 червня, підписали меморандум про створення платформи для спільних інвестицій в Україну. Про це повідомила пресслужба ЄБРР.
Меморандум підписали в межах Конференції з питань відновлення України у Лондоні.
Інститути фінансування розвитку Великої сімки (G7) погодились створити українську інвестиційну платформу ще у травні, але відтоді кількість її учасників подвоїлась.
Крім ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, меморандум підписали:
→ BII (Велика Британія)
→ JBIC (Японія)
→ JICA (Японія)
→ CDP (Італія)
→ FinDev Canada (Канада)
→ Proparco (Франція)
→ DFC (США)
→ DEG (Німеччина)
→ BIO (Бельгія)
→ COFIDES (Іспанія)
→ Finnfund (Фінляндія)
→ IFU (Данія)
→ FMO (Нідерланди)
→ Norfund (Норвегія)
→ OeEB (Австрія)
→ SOFID (Португалія)
→ SIFEM (Швейцарія)
→ Swedfund International (Швеція)
Організації, які підписали меморандум про взаєморозуміння, готові працювати разом над збільшенням масштабів і підвищенням ефективності та якості діяльності з відновлення в Україні та сусідніх країнах, які зазнали негативного впливу від розв’язаної Росією війни.
Мета створення спільної платформи ЄБРР та фінансових організацій розвитку Великої сімки для інвестицій в Україну – сприяти співфінансуванню серед організацій, які беруть участь в ініціативі, шляхом посилення співпраці та обміну інформацією в контексті надання допомоги у відбудові України з приділенням першочергової уваги приватному сектору.
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