UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

19 международных банков создают мегаплатформу для инвестиций в Украину

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 17:55
19 международных банков создают мегаплатформу для инвестиций в Украину - Фото
Фото: ЕБРР

Около двух десятков международных организаций во главе с Европейским банком реконструкции и развития в среду, 21 июня, подписали меморандум о создании платформы для совместных инвестиций в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Меморандум подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Институты финансирования развития Большой семерки (G7) согласились создать украинскую инвестиционную платформу еще в мае, но с тех пор количество участников удвоилось.

Кроме ЕБРР, являющегося крупнейшим институциональным инвестором в Украине, меморандум подписали:

→ BII (Великобритания)
→ JBIC (Япония)
→ JICA (Япония)
→ CDP (Италия)
→ FinDev Canada (Канада)
→ Proparco (Франция)
→ DFC (США)
→ DEG (Германия)
→ BIO (Бельгия)
→ COFIDES (Испания)
→ Finnfund (Финляндия)
→ IFU (Дания)
→ FMO (Нидерланды)
→ Norfund (Норвегия)
→ OeEB (Австрия)
→ SOFID (Португалия)
→ SIFEM (Швейцария)
→ Swedfund International (Швеция)

Организации, подписавшие меморандум о взаимопонимании, готовы работать вместе над увеличением масштабов и повышением эффективности и качества деятельности по восстановлению в Украине и соседних странах, испытавших негативное влияние от развязанной Россией войны.

Цель создания общей платформы ЕБРР и финансовых организаций развития Большой семерки для инвестиций в Украину – содействовать софинансированию среди организаций, участвующих в инициативе, путем усиления сотрудничества и обмена информацией в контексте оказания помощи в восстановлении Украины с первоочередным вниманием к частному сектору.

Андрей Водяный
ЕБРРбанкиg7инвестиции
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 