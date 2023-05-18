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ЕБРР ради Украины третий раз в своей истории увеличит капитал

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 13:09
ЕБРР ради Украины третий раз в своей истории увеличит капитал - Фото
Фото: ЕБРР

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития признал необходимость увеличения капитала. Банку понадобилась дополнительная поддержка акционеров для работы в Украине, говорится в пресс-релизе учреждения.

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"Учитывая масштабы финансового вызова поддержки Украины, увеличение уплаченного капитала является самой эффективной формой поддержки, которую могут предоставить акционеры, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с акционерами, чтобы подготовить решение до конца года", – сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

В случае одобрения увеличение капитала станет третьим случаем в истории банка.

ЕБРР был основан в 1991 году с капиталом в 10 млрд экю. В 1996 году эта сумма удвоилась до 20 млрд экю, а затем еще больше выросла после мирового финансового кризиса до 30 млрд евро в 2010 году.

Банк посчитал, что теперь ему нужно еще от 3 млрд до 5 млрд евро. Окончательное решение будет принято до конца 2023 года.

ЕБРР – самый большой институциональный инвестор Украины.

В 2022 году он предоставил Украине 1,7 млрд евро и привлек еще 200 млн евро от банков партнеров. Основное внимание банка во время войны сосредоточено на поддержке энергетической и продовольственной безопасности, восстановлении критической инфраструктуры, предоставлении финансирования торговли и поддержке частного сектора.

Решение Совета управляющих по поддержке Украины было одним из трех ключевых решений, принятых на ежегодном собрании ЕБРР.

Второе заключалось в том, чтобы дать официальное разрешение на ограниченное расширение деятельности ЕБРР в странах Африки к югу от Сахары, включая впервые Ирак как часть региона южного и восточного Средиземноморья. Третье – модернизировать систему управления капиталом банка.

Андрей Водяный
ЕБРРОдиль Рено-Бассовосстановление украины
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