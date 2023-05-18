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"Токсичное присутствие". Украина попросила выгнать Россию из ЕБРР

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 15:47
Фото: Минфин

Министр финансов Сергей Марченко призвал Европейский банк реконструкции и развития исключить Россию из своего состава. С таким предложением министр выступил в четверг на ежегодном собрании ЕБРР, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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"Мы призываем наших партнеров продолжать рассматривать варианты полного устранения токсического присутствия Российской Федерации в авторитетных международных организациях, таких как Европейский банк реконструкции и развития. Пока украинцы просыпаются ночью под звуки российских ракет, представители РФ все еще продолжают выступать на заседаниях ЕБРР", – сказал Марченко.

Он добавил, что российские атаки наносят значительный ущерб не только украинскому бизнесу, но и иностранным компаниям, работающим в Украине, включая активы, финансируемые ЕБРР.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕБРР закрыл офисы в России и Беларуси и прекратил финансирование проектов в этих странах.

  • В феврале Украине удалось добиться приостановки членства России в FATF – Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег.

Читайте также: Грязные деньги Москвы. Что означает бан России в FATF

Андрей Водяный
ЕБРРМинфинсергей марченко
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