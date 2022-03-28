ЕБРР закрывает офисы в России и Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития закрывает свои представительства в Москве и Минске из-за полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает пресс-служба ЕБРР.

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"ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси", – говорится в сообщении банка.

9 марта ЕБРР согласовал первоначальный пакет в размере 2 млрд евро для помощи людям, компаниям и странам, пострадавшим от нападения России на Украину.

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Наталия Фреик

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