ЕБРР выделит 2 млрд евро для Украины и стран, принимающих украинских беженцев

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит дополнительно 2 млрд евро для помощи людям, компаниям и странам, пострадавшим от нападения России на Украину. Банк также обещает помочь с восстановлением Украины, как только это будет возможно, говорится на сайте ЕБРР.

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Это первый пакет поддержки Украины от ЕБРР. Совет директоров банка одобрил его в среду, 9 марта.

Рамочная программа предусматривает отсрочку платежей и реструктуризацию долга украинских компаний, финансирование торговых операций (в том числе импорта горючего), пополнение ликвидности для компаний, пострадавших от боевых действий, помощь с переездом в тыловые районы и поддержку срочных реформ правительства.

ЕБРР также намерен помочь странам, которые принимают украинских беженцев. Общее количество людей, вынужденных покинуть Украину из-за войны, уже превысило 2 млн человек.

Как только будут разрешены условия, ЕБРР будет готов принять участие в программе восстановления Украины, ее инфраструктуры и государственной власти.

"Впереди – неопределенные времена. Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, но на протяжении всей нашей истории мы были банком, который не боялся вызовов. Народ Украины имеет полную поддержку от нас", – заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

8 марта Всемирный банк сообщил, что собрал $723 млн экстренного финансирования для Украины.

Андрей Водяный

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