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Разбор | Грязные деньги Москвы. Что означает бан России в FATF

Цей матеріал також доступний українською
Грязные деньги Москвы. Что означает бан России в FATF - Фото
FATF (Фото: Укринформ)
25.02.2023, 18:00

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) приостановила членство России. Что это означает

После года масштабной войны России против Украины, 24 февраля 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) решила приостановить членство РФ. В Киеве приветствовали этот шаг, хотя и месяцами продвигали идею более жесткого наказания Кремля за агрессию.

Из-за ряда заявлений и выступлений, приуроченных к годовщине полномасштабного вторжения, решение FATF не прозвучало столь громко, как могло. Незаслуженно. Последствия, которые оно несет для РФ, могут оказаться достаточно ощутимыми.

FATF (Financial Action Task Force) — межправительственная организация, которая с 1989 года занимается противодействием отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

FATF оценивает риски в странах и распределяет их в белый, серый или черный список. Любые платежи, отправленные на счета банков находящейся в этом списке страны попадают под подозрение, и их выполнение может быть остановлено.

Нахождение страны в черном списке напрямую влияет на ее банковскую систему и международную торговлю.

Итак, что означает приостановление членства в FATF для РФ?

Что это меняет

После пленарного заседания 24 февраля 2023-го в своем прессрелизе FATF отметила:

"FATF решительно осуждает войну России против Украины. Продолжающаяся и усиливающаяся война противоречит принципам FATF по укреплению безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы"

Также организация выразила "глубокую обеспокоенность" из-за того, что РФ торгует с находящимися под санкциями ООН странами.

В итоге на заседании поддержали приостановку членства России на неопределенный срок.

Министр финансов Сергей Марченко, ведомство которого прежде всего и работает над санкциями против России в FATF, рассказал, что оно означает:

"Все субъекты должны проявлять чрезвычайную осторожность, пытаясь совершать любые транзакции с российской финансовой системой. Глобальный бизнес должен усилить проверку и оценку рисков при работе с Россией, а глобальные юрисдикции должны усилить свое регулирование и обновить рекомендации по рискам для рынков"

Однако каких-либо прямых запретов или санкций в отношении финансовой системы России это решение не предусматривает. Суть в увеличении рисков для желающих взаимодействовать с российской финансовой системой.

О каких-то конкретных запретах не говорит и сама FATF. Она призывает все юрисдикции "сохранять бдительность" относительно угроз целостности и безопасности международной финансовой системы, возникших в результате войны РФ против Украины.

Также организация напомнила "быть готовыми к возможным рискам" в результате обхода мер, предпринятых для защиты этой финансовой системы.

То есть формальных ограничений на всю юрисдикцию России нет, подтверждает в разговоре с LIGA.net старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Юрий Гайдай. Сам он видит три последствия вчерашнего решения.

  • увеличение оценки рисков (особенно в финмониторинге банков) может подтолкнуть еще часть компаний выйти из РФ — из-за утраты возможности вести этот бизнес, оставаясь участниками западной экосистемы, и из-за давления акционеров, боящихся токсичности. Плюс это еще больше ограничит возможности торговли с РФ и работу российских холдингов на Западе, в частности, в таких странах, как Люксембург, Швейцария, Австрия и т.п.;
  • это основа для дальнейших санкций от отдельных стран;
  • это шаг к включению России в черный список FATF.

Да, несмотря на приостановку членства, Россию не добавили в черный список, более того, ее не добавили даже в "серый". То есть, несмотря на все громкие заявления и осуждения войны, РФ остается в белом списке FATF, хотя и с сомнительной репутацией.

Путь к черному списку 

В настоящее время в блеклисте FATF только три страны — Иран, КНДР и Мьянма. Именно присоединения к ним РФ добивается Украина. "Включение в черный список — следующий шаг, над которым мы будем работать", — ответили LIGA.net в Министерстве финансов.

Санкции других стран введены конкретными юрисдикциями и выполняются субъектами этих юрисдикций. Таким образом, большая часть не введшей санкции мировой экономики остается открытой для РФ, пишет в своей колонке на FT Сергей Марченко.

Также лишь часть российской банковской системы под санкциями, в частности отключена от SWIFT, но бизнес и другие субъекты могут использовать другие банки, в отношении которых нет ограничений. В итоге это лишь замедляет финансовые операции, а не предотвращает финансирование терроризма или отмывание средств.

А вот внесение в черный список FATF создаст универсальный контроль за российской финансовой системой, что позволило бы понимать, кто и с кем ведет дела, отмечает глава Минфина.

Однако даже блэклист — не прямой запрет на финансовые операции с юрисдикцией, напоминает LIGA.net Юрий Гайдай: "Это скорее бюрократическое осложнение и риски, что такими операциями готовы заниматься единицы банков. Там нужно кучу документов, проверок и тому подобное".

Кто-то поднимет оценку рисков для России после вчерашнего решения FATF, кто-то сделает это, когда/если РФ попадет в черный список.

"Высокая оценка рисков — это отказ от проектов, снижение лимитов для операций, которые нужно авторизовать топам и с придирчивым контролем и т.д. Это просто увеличивает стоимость ведения бизнеса, а для кого-то будет причиной отказа от него", — объясняет Гайдай.

Советник президента Михаил Подоляк добавляет: внесение в черный список снизит возможности РФ уклоняться от санкций, ограничит ее международную торговлю, усложнит получение платежей за экспорт и осуществление платежей за импорт и повлияет на отток прямых иностранных инвестиций из РФ.

Так что Москва продолжает свое движение в направлении этакого чумного барака, с которым мало кто хочет иметь дело, однако продвинулась она далеко не так, как нам хотелось бы. И, в частности, возможность попадания в блеклист FATF — большой вопрос.

Руководство Верховной Рады призвало организацию внести РФ в черный список еще в марте 2022 года, правительство в лице Сергея Марченко — в мае, а Национальный банк — в октябре. И только год спустя с начала полномасштабной войны FATF приостановила членство РФ. Пойдет ли она дальше?

Калашник Павел
Калашник Павел
корреспондент деловой редакции LIGA.net
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антироссийские санкции FATF война росии в украине
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