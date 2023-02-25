После года масштабной войны России против Украины, 24 февраля 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) решила приостановить членство РФ. В Киеве приветствовали этот шаг, хотя и месяцами продвигали идею более жесткого наказания Кремля за агрессию.
Из-за ряда заявлений и выступлений, приуроченных к годовщине полномасштабного вторжения, решение FATF не прозвучало столь громко, как могло. Незаслуженно. Последствия, которые оно несет для РФ, могут оказаться достаточно ощутимыми.
FATF (Financial Action Task Force) — межправительственная организация, которая с 1989 года занимается противодействием отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
FATF оценивает риски в странах и распределяет их в белый, серый или черный список. Любые платежи, отправленные на счета банков находящейся в этом списке страны попадают под подозрение, и их выполнение может быть остановлено.
Нахождение страны в черном списке напрямую влияет на ее банковскую систему и международную торговлю.
Итак, что означает приостановление членства в FATF для РФ?
После пленарного заседания 24 февраля 2023-го в своем прессрелизе FATF отметила:
"FATF решительно осуждает войну России против Украины. Продолжающаяся и усиливающаяся война противоречит принципам FATF по укреплению безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы"
Также организация выразила "глубокую обеспокоенность" из-за того, что РФ торгует с находящимися под санкциями ООН странами.
В итоге на заседании поддержали приостановку членства России на неопределенный срок.
Министр финансов Сергей Марченко, ведомство которого прежде всего и работает над санкциями против России в FATF, рассказал, что оно означает:
"Все субъекты должны проявлять чрезвычайную осторожность, пытаясь совершать любые транзакции с российской финансовой системой. Глобальный бизнес должен усилить проверку и оценку рисков при работе с Россией, а глобальные юрисдикции должны усилить свое регулирование и обновить рекомендации по рискам для рынков"
Однако каких-либо прямых запретов или санкций в отношении финансовой системы России это решение не предусматривает. Суть в увеличении рисков для желающих взаимодействовать с российской финансовой системой.
О каких-то конкретных запретах не говорит и сама FATF. Она призывает все юрисдикции "сохранять бдительность" относительно угроз целостности и безопасности международной финансовой системы, возникших в результате войны РФ против Украины.
Также организация напомнила "быть готовыми к возможным рискам" в результате обхода мер, предпринятых для защиты этой финансовой системы.
То есть формальных ограничений на всю юрисдикцию России нет, подтверждает в разговоре с LIGA.net старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Юрий Гайдай. Сам он видит три последствия вчерашнего решения.
Да, несмотря на приостановку членства, Россию не добавили в черный список, более того, ее не добавили даже в "серый". То есть, несмотря на все громкие заявления и осуждения войны, РФ остается в белом списке FATF, хотя и с сомнительной репутацией.
В настоящее время в блеклисте FATF только три страны — Иран, КНДР и Мьянма. Именно присоединения к ним РФ добивается Украина. "Включение в черный список — следующий шаг, над которым мы будем работать", — ответили LIGA.net в Министерстве финансов.
Санкции других стран введены конкретными юрисдикциями и выполняются субъектами этих юрисдикций. Таким образом, большая часть не введшей санкции мировой экономики остается открытой для РФ, пишет в своей колонке на FT Сергей Марченко.
Также лишь часть российской банковской системы под санкциями, в частности отключена от SWIFT, но бизнес и другие субъекты могут использовать другие банки, в отношении которых нет ограничений. В итоге это лишь замедляет финансовые операции, а не предотвращает финансирование терроризма или отмывание средств.
А вот внесение в черный список FATF создаст универсальный контроль за российской финансовой системой, что позволило бы понимать, кто и с кем ведет дела, отмечает глава Минфина.
Однако даже блэклист — не прямой запрет на финансовые операции с юрисдикцией, напоминает LIGA.net Юрий Гайдай: "Это скорее бюрократическое осложнение и риски, что такими операциями готовы заниматься единицы банков. Там нужно кучу документов, проверок и тому подобное".
Кто-то поднимет оценку рисков для России после вчерашнего решения FATF, кто-то сделает это, когда/если РФ попадет в черный список.
"Высокая оценка рисков — это отказ от проектов, снижение лимитов для операций, которые нужно авторизовать топам и с придирчивым контролем и т.д. Это просто увеличивает стоимость ведения бизнеса, а для кого-то будет причиной отказа от него", — объясняет Гайдай.
Советник президента Михаил Подоляк добавляет: внесение в черный список снизит возможности РФ уклоняться от санкций, ограничит ее международную торговлю, усложнит получение платежей за экспорт и осуществление платежей за импорт и повлияет на отток прямых иностранных инвестиций из РФ.
Так что Москва продолжает свое движение в направлении этакого чумного барака, с которым мало кто хочет иметь дело, однако продвинулась она далеко не так, как нам хотелось бы. И, в частности, возможность попадания в блеклист FATF — большой вопрос.
Руководство Верховной Рады призвало организацию внести РФ в черный список еще в марте 2022 года, правительство в лице Сергея Марченко — в мае, а Национальный банк — в октябре. И только год спустя с начала полномасштабной войны FATF приостановила членство РФ. Пойдет ли она дальше?
Комментарии