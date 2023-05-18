"Токсична присутність". Україна попросила вигнати Росію з ЄБРР

Міністр фінансів Сергій Марченко закликав Європейський банк реконструкції та розвитку виключити Росію зі свого складу. З такою пропозицією міністр виступив у четвер на щорічних зборах ЄБРР, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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"Ми закликаємо наших партнерів продовжувати розглядати варіанти повного усунення токсичної присутності Російської Федерації в авторитетних міжнародних організаціях, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку. Поки українці прокидаються вночі під звуки російських ракет, представники РФ досі продовжують виступати на засіданнях ЄБРР", – сказав Марченко.

Він додав, що російські атаки завдають значної шкоди не лише українському бізнесу, а й іноземним компаніям, які працюють в Україні, включно з активами, що фінансуються ЄБРР.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄБРР закрив офіси в Росії та Білорусі та припинив фінансування проєктів у цих країнах.

У лютому Україні вдалося добитися призупинення членства Росії у FATF – Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей.

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