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ЕБРР прекращает финансирование проектов в РФ и Беларуси

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04.04.2022, 13:21
ЕБРР прекращает финансирование проектов в РФ и Беларуси - Фото
Фото: пресс-служба ЕБРР

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития принял решение лишить доступа к финансированию и экспертизе Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.  

"Доступ РФ и Беларуси к ресурсам банка официально прекращен. Решение вступает в силу немедленно", – говорится в сообщении. 

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Решение означает, что в РФ и Беларуси не будет финансирования новых проектов и не будет вестись деятельность по техническому сотрудничеству. Кроме того, ЕБРР использует право на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. 

ЕБРР уже находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске. 

В настоящее время ЕБРР сосредоточен на предоставлении пакета поддержки на сумму 2 млрд евро для Украины и других стран региона, непосредственно пострадавших от кризиса с беженцами.  

В частности, финансирование позволит украинским компания получать поддержку ликвидности, отсрочку кредитов и торговое финансирование. Там, где это возможно, ЕБРР окажет предприятиям помощь в релокации.  

ЕБРР также выразил готовность принять участие в программе восстановления Украины.  

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Роман Брыль
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