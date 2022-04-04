ЕБРР прекращает финансирование проектов в РФ и Беларуси

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития принял решение лишить доступа к финансированию и экспертизе Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

"Доступ РФ и Беларуси к ресурсам банка официально прекращен. Решение вступает в силу немедленно", – говорится в сообщении.

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Решение означает, что в РФ и Беларуси не будет финансирования новых проектов и не будет вестись деятельность по техническому сотрудничеству. Кроме того, ЕБРР использует право на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам.

ЕБРР уже находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске.

В настоящее время ЕБРР сосредоточен на предоставлении пакета поддержки на сумму 2 млрд евро для Украины и других стран региона, непосредственно пострадавших от кризиса с беженцами.

В частности, финансирование позволит украинским компания получать поддержку ликвидности, отсрочку кредитов и торговое финансирование. Там, где это возможно, ЕБРР окажет предприятиям помощь в релокации.

ЕБРР также выразил готовность принять участие в программе восстановления Украины.

1 марта ЕБРР анонсировал прекращение финансирования проектов в РФ и Беларуси. 9 марта ЕБРР согласовал первоначальный пакет в размере 2 млрд евро для помощи людям, компаниям и странам, пострадавшим от нападения России на Украину. 28 марта ЕБРР объявил о закрытии своих офисов в РФ и Беларуси.

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Роман Брыль

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