ЕБРР готовит санкции против России и Беларуси, отрежет их от доступа к своим финансам

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил приостановку доступа России и Беларуси к финансированию и экспертизе не неопределенный срок. Теперь – слово за Советом управляющих. Об этом говориться в пресс-релизе ЕБРР.

"В случае одобрения управляющими (решения совета директоров – Ред.) доступ России и Беларуси к финансированию и экспертным знаниям ЕБРР будет приостановлен на неопределенный срок", – сообщили в ЕБРР.

На приятие решения у управляющих есть 30 дней.

Также ЕБРР вместе с партнерами готовит пакет экстренного финансирования для пострадавшей от российской агрессии регионов. Он может включать поддержку ликвидностью и частного и государственного секторов, а также регионов, пострадавших от наплыва беженцев.

России и Беларуси грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину 24 февраля. США и страны ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ и режима Александра Лукашенко. LIGA.net ведет подробную хронику, как мир отреагировал на открытую агрессию России и Беларуси, и как Украина дает ей отпор.

Богдан Заика

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