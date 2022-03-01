UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕБРР готовит санкции против России и Беларуси, отрежет их от доступа к своим финансам

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 16:27
ЕБРР готовит санкции против России и Беларуси, отрежет их от доступа к своим финансам - Фото
ЕБРР (Фото: пресс-служба ЕБРР)

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил приостановку доступа России и Беларуси к финансированию и экспертизе не неопределенный срок. Теперь – слово за Советом управляющих. Об этом говориться в пресс-релизе ЕБРР.

"В случае одобрения управляющими (решения совета директоров – Ред.) доступ России и Беларуси к финансированию и экспертным знаниям ЕБРР будет приостановлен на неопределенный срок", – сообщили в ЕБРР.

На приятие решения у управляющих есть 30 дней.

Также ЕБРР вместе с партнерами готовит пакет экстренного финансирования для пострадавшей от российской агрессии регионов. Он может включать поддержку ликвидностью и частного и государственного секторов, а также регионов, пострадавших от наплыва беженцев.

Богдан Заика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕБРР агрессия росси агрессия беларуси
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 