Крупный бизнес США пообещал Зеленскому масштабные инвестиции в Украину после войны

Президент Владимир Зеленский во время поездки в США встретился с представителями крупного американского бизнеса, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Встречу организовал крупнейший инвестбанк мира JP Morgan. Общая стоимость активов в управлении фондов, руководители которых принимали участие в мероприятии, превышает $30 трлн.

На встречу с Зеленским пришли:

→ основатель компании Bloomberg LP Майкл Блумберг,

→ глава фонда Pershing Square Capital Билл Акман,

→ глава фонда Starwood Capital Барри Стернлихт,

→ основатель фонда Citadel LLC Кен Гриффин,

→ президент инвестиционной компании Blackstone Джонатан Грей,

→ заместитель председателя компании BlackRock Филипп Хильдебранд,

→ председатель благотворительной организации Schmidt Futures Эрик Шмидт,

→ глава компании Kraft Group Роберт Крафт и другие.

"Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности", – говорится в сообщении.

Отдельно Зеленский встретился с главой крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock Ларри Финком.