Крупный бизнес США пообещал Зеленскому масштабные инвестиции в Украину после войны
Президент Владимир Зеленский во время поездки в США встретился с представителями крупного американского бизнеса, сообщила пресс-служба Офиса президента.
Встречу организовал крупнейший инвестбанк мира JP Morgan. Общая стоимость активов в управлении фондов, руководители которых принимали участие в мероприятии, превышает $30 трлн.
На встречу с Зеленским пришли:
→ основатель компании Bloomberg LP Майкл Блумберг,
→ глава фонда Pershing Square Capital Билл Акман,
→ глава фонда Starwood Capital Барри Стернлихт,
→ основатель фонда Citadel LLC Кен Гриффин,
→ президент инвестиционной компании Blackstone Джонатан Грей,
→ заместитель председателя компании BlackRock Филипп Хильдебранд,
→ председатель благотворительной организации Schmidt Futures Эрик Шмидт,
→ глава компании Kraft Group Роберт Крафт и другие.
"Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности", – говорится в сообщении.
Отдельно Зеленский встретился с главой крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock Ларри Финком.
- В июне 2023 года 19 международных банков объявили о создании мегаплатформы для инвестиций в Украину .
- ЕБРР счел, что для быстрого восстановления Украине нужны иностранные инвестиции на сумму $50 млрд ежегодно в течение пяти лет.
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