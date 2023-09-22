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Крупный бизнес США пообещал Зеленскому масштабные инвестиции в Украину после войны

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 12:49
Крупный бизнес США пообещал Зеленскому масштабные инвестиции в Украину после войны - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский во время поездки в США встретился с представителями крупного американского бизнеса, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Встречу организовал крупнейший инвестбанк мира JP Morgan. Общая стоимость активов в управлении фондов, руководители которых принимали участие в мероприятии, превышает $30 трлн.

На встречу с Зеленским пришли:

→ основатель компании Bloomberg LP Майкл Блумберг,
→ глава фонда Pershing Square Capital Билл Акман,
→ глава фонда Starwood Capital Барри Стернлихт,
→ основатель фонда Citadel LLC Кен Гриффин,
→ президент инвестиционной компании Blackstone Джонатан Грей,
→ заместитель председателя компании BlackRock Филипп Хильдебранд,
→ председатель благотворительной организации Schmidt Futures Эрик Шмидт,
→ глава компании Kraft Group Роберт Крафт и другие.

"Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности", – говорится в сообщении.

Отдельно Зеленский встретился с главой крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock Ларри Финком.

  • В июне 2023 года 19 международных банков объявили о создании мегаплатформы для инвестиций в Украину .
  • ЕБРР счел, что для быстрого восстановления Украине нужны иностранные инвестиции на сумму $50 млрд ежегодно в течение пяти лет.
Андрей Водяный
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