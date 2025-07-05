"Это не спонтанное решение". Ключевой топ-менеджер monobank Рогальский покидает свой пост.

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Рогальский в комментарии LIGA.net сообщил, что увольнение из Monobank было его личным решением, которое он некоторое время обсуждал с партнерами. Он добавил, что на данном этапе не увидел для себя нового вызова внутри компании. "Это не спонтанное решение. Диалог о будущем длился уже некоторое время", — сказал топ-менеджер.

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Рогальский пока не сформировал дальнейших карьерных планов. "Я впервые за 11 лет был в отпуске без ноутбука. Мне нужно понять, что со мной произошло за это время, и сформулировать новые цели", — рассказал Рогальский.

Monobank – первый украинский необанк, работающий на платформе Универсал Банка, входящего в группу ТАС и принадлежащего Сергею Тигипко.

Monobank занимает второе место в Украине по количеству активных карт. По состоянию на первый квартал 2025 года их число составляло 9,72 млн. Общее количество карт составляло 24,18 млн.

Ключевыми владельцами компании "Финтех Бенд", которая разрабатывает и предоставляет техническую поддержку Monobank, являются Олег Гороховский и Михаил Рогальский – старший брат Анатолия Рогальского.