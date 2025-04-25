АМКУ позволил Crestline Limited получить контроль над управляющей компанией monobank

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 24 апреля предоставил разрешение кипрской компании Crestline Limited на установление контроля над ООО "Финтех Бенд", оператором проекта monobank, работающего на базе принадлежащего Сергею Тигипко Универсал Банка. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Что известно об ООО "Финтех Бенд"

По данным Contr Agent, Crestline Limited сейчас владеет 0,08% в капитале Финтех Бенд, в то же время крупнейшими акционерами являются бывшие топ менеджеры ПриватБанка Михаил Рогальский и Олег Гороховский — по 31,96%. Другими совладельцами являются: Евгения Кривенко — 14%, Дарья Букреева — 8%, кипрская компания Nisets Limited — 14%. В 2024 году выручка компании уменьшилась в 1,5 раза – до 3,71 млрд грн, а чистая прибыль сократилась в 2,7 раза – до 1,15 млрд грн.

Кто стоит за Crestline Limited

Согласно данным кипрского реестра, одним из директоров Crestline Limited является Александр Нагорняк, который, согласно профилю в LinkedIn, с 2016 года работает в "Финтех Бенд" на должности Software Developer.

Crestline Limited также владеет 2,784% в ООО "Эйси Диси Процессинг" – компании из Днепра, что на 93,351% принадлежит "Финтех Бенд". Среди совладельцев фигурируют Гороховский, Рогальский, Кривенко и Букреева. Бенефициарами указаны Гороховский и Рогальский, каждый с долей прямого и косвенного участия на уровне 36,13%.

Как сообщает Интерфакс-Украина, эти факты дают основания предполагать, что Рогальский и Гороховский могут быть конечными контролерами Crestline Limited, хотя официального подтверждения этого пока нет.