АМКУ дозволив Crestline Limited отримати контроль над компанією, яка керує monobank

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) 24 квітня надав дозвіл кіпрській компанії Crestline Limited на встановлення контролю над ТОВ "Фінтех Бенд", оператором проєкту monobank, що працює на базі Універсал Банку, який належить Сергію Тігіпку. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Що відомо про ТОВ "Фінтех Бенд"

За даними Contr Agent, Crestline Limited наразі володіє 0,08% у капіталі Фінтех Бенд, водночас найбільшими акціонерами є колишні топменеджери ПриватБанку Михайло Рогальський та Олег Гороховський — по 31,96%. Іншими співвласниками є: Євгенія Кривенко — 14%, Дар’я Букрєєва — 8%, кіпрська компанія Nisets Limited — 14%. У 2024 році виторг компанії зменшився в 1,5 раза — до 3,71 млрд грн, а чистий прибуток скоротився у 2,7 раза — до 1,15 млрд грн.

Хто стоїть за Crestline Limited

Згідно з даними кіпрського реєстру, одним із директорів Crestline Limited є Олександр Нагорняк, який, згідно з профілем у LinkedIn, з 2016 року працює у "Фінтех Бенд" на посаді Software Developer.

Crestline Limited також володіє 2,784% у ТОВ "Ейсі Дісі Процессінг" — компанії з Дніпра, що на 93,351% належить "Фінтех Бенд". Серед співвласників також фігурують Гороховський, Рогальський, Кривенко та Букрєєва. Бенефіціарами зазначені Гороховський і Рогальський, кожен із часткою прямої й опосередкованої участі на рівні 36,13%.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, ці факти дають підстави припускати, що Рогальський і Гороховський можуть бути кінцевими контролерами Crestline Limited, хоча офіційного підтвердження цього наразі немає.