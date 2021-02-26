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Дело ПриватБанка: Дубилет и Яценко вышли из учредителей Monobank

26.02.2021, 12:32
Дело ПриватБанка: Дубилет и Яценко вышли из учредителей Monobank - Фото
Александр Дубилет (Фото: gorod.dp.ua)

Соучредители компании Финтех Бэнд, которая совместно с Универсал Банком занимается развитием проекта Monobank, Александр Дубилет и Владимир Яценко 23 февраля вышли из состава бенефициарных собственников компании.

Об этом свидетельствуют данные из реестра юридических лиц Министерства юстиции.

Новыми бенефициарами стали Алексей Дубилет и Евгения Кривенко, смена произошла 23 февраля следует из данных информационной системы Contragent. Им перешли доли Александра Дубилета и Владимира Яценко – 33,74% и 17,18% соответственно.

Другие бенефициары сохранили свое участие в Финтех Бэнд: Олегу Гороховскому, Михаилу Рогальскому и Людмиле Шмальченко принадлежит по 17,18%, Вадиму Ковалеву – 4,91%.

  • 22 февраля НАБУ задержало Яценко и вручило ему подозрение по делу о растрате средств ПриватБанка. На следующий день стало известно, что подозреваемым в этом деле выступает также Александр Дубилет. До национализации банка в 2016 они занимали должности первого зампредправления и председателя правления Привата. Гороховский, Шмальченко и Ковалев были членами правления банка.

    Monobank – совместный проект Универсал Банка Сергея Тигипко и команды Fintech Band, которую создали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений.
Сергей Шевчук
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Monobank александр дубилет дело приватбанка
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