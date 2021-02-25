Дело ПриватБанка. Яценко вышел под залог в 52,2 млн грн

Экс-первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко, которого подозревают в присвоении и растрате имущества, вышел из-под стражи под залог в 52,2 млн грн. Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии LIGA.net.

"Сегодня за указанного гражданина залог был внесен в полном объеме – 52,2 млн грн, как это было определено в решении", – заявила Чемерис.

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Александр Мясищев , Юрий Смирнов

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