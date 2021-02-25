Дело ПриватБанка. Яценко вышел под залог в 52,2 млн грн
25.02.2021, 14:48
Владимир Яценко (Фото: Владимир Яценко/Facebook)
Экс-первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко, которого подозревают в присвоении и растрате имущества, вышел из-под стражи под залог в 52,2 млн грн. Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии LIGA.net.
"Сегодня за указанного гражданина залог был внесен в полном объеме – 52,2 млн грн, как это было определено в решении", – заявила Чемерис.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
- 22 февраля украинские правоохранительные органы провели операцию в деле ПриватБанка.В частности, в Международном аэропорту Борисполь посадили самолет, на котором летел один из бывших топ-менеджеров – Владимир Яценко. Яценко называют правой рукой Александра Дубилета и личным банкиром экс-владельца банка Игоря Коломойского.
- 25 февраля ВАКС арестовал Яценко до 22 апреля с правом внесения залога.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Інженер VoIP
Киев • Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев • Ліга Пенсія
Продакт менеджерРазместить вакансию
Киев • ЛІГА:ЗАКОН
Последние новости
Комментарии