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Растрата 136 млн грн. НАБУ сообщило о подозрении еще двум экс-чиновникам ПриватБанка

23.02.2021, 10:35
Растрата 136 млн грн. НАБУ сообщило о подозрении еще двум экс-чиновникам ПриватБанка - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

Трех бывших высокопоставленных чиновников ПриватБанка подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подозрение вручили бывшему первому заместителю предправления ПриватБанка, который 22 февраля пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, экс-главе правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица.

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По данным следствия, в декабре 2016 года подозреваемые осознавая, что ПриватБанк в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 года они потеряют контроль над денежными средствами банка, "подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения".

"Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения – индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась", – отметили в НАБУ.

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Кроме этого, по данным следствия, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований закона о банках, которым установлено, что сделки, которые осуществляются со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями.

Для прикрытия растраты денег экс-чиновники подделали документы задним числом. Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен, отметили в НАБУ.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Специализированной антикоррупционной прокуратурой, досудебное расследование – детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

  • 22 февраля в аэропорту Борисполь работники Национального антикоррупционного бюро посадили самолет c топ-фигурантом дела ПриватБанка –Владимиром Яценко, который хотел бежать из Украины. Яценко – правая рука Александра Дубилета и личный банкир Игоря Коломойского – первый экс-менеджер ПриватБанка под подозрением НАБУ в растрате.

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Наталия Софиенко
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набу ПриватБанк
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