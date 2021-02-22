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НАБУ сняло с самолета бывшего первого замглавы ПриватБанка. Хотел сбежать из Украины – УП

22.02.2021, 14:41
НАБУ сняло с самолета бывшего первого замглавы ПриватБанка. Хотел сбежать из Украины – УП - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

В аэропорту Борисполь работники Национального антикоррупционного бюро посадили самолет из топ-фигурантом дела ПриватБанка, который хотел бежать из Украины. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

Эту информацию подтвердил также бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко в Telegram со ссылкой на собственные источники.

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"Как сообщают инсайдеры, при попытке вылета из Украины на чартерном рейсе был задержан один из фигурантов уголовного производства. В рамках спецоперации НАБУ был посажен самолет в Борисполе, который успел долететь до Львова. Рейс, на котором находился один пассажир – фигурант дела, был развернут за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины после вмешательства директора НАБУ и руководителя подразделения детективов НАБУ", – сообщил Лещенко.
Он отметил, что в аэропорту идет задержание и вручение подозрения фигуранту, которую подписала генпрокурор Ирина Венедиктова
По данным источников УП, НАБУ задержало бывшего первого заместителя главы ПриватБанка Владимира Яценко.
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Наталия Софиенко
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задержание набу ПриватБанк
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