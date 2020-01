Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка оспаривают национализацию в суде

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и другие бывшие его топ-менеджеры подали иски в суд против государства в связи национализацией банка. Об этом пишет Finbalance.

Хозсуд Киева открыл производство по иску Дубилета 2 января.

Аналогичные иски как бывшие миноритарные держатели акций Привата подали в конце декабря экс-заместители главы правления Тимур Новиков, Олег Гороховский, Владимир Яценко, Татьяна Гурьева, Людмила Шмальченко и другие.

Они оспаривают в том числе процедуру bail-in - принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации.

В 2017-2018 годах топ-менеджеры уже пытались судиться с Украиной в Печерском райсуде Киева, но тогда их иски отказался рассматривать суд.

Кроме этого, в декабре прошлого года с исками к ПриватБанку и Минфину в этот же суд обратились несколько компаний, средства которых тоже попали под операцию bail-in.

Среди них - Финансовая компания "Финилон", Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн, Партнер-Экспи, КС Групп, Реватис, Сонго, Паритет, Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing In.

Читайте также: ПриватБанк готовят к “банкротству” из-за судов Коломойского. И это хороший сценарий