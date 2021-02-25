Дело топ-менеджеров ПриватБанка: суд оставил Яценко под стражей

Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения будет действовать до 22 апреля 2021 года включительно. Заседание транслировалось на YouTube.

Альтернативой меры пресечения суд определил залог в размере 52 млн 210 тыс. грн.

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По словам адвокатов, Яценко не планировал покидать Украину, а в Вену летел на плановый осмотр у врача. При этом защитники не назвали диагноз подозреваемого.

Также адвокаты заявили, что Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с семьей должен был лететь на отдых на Мальдивы – защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта.

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22 февраля украинские правоохранительные органы провели операцию в деле ПриватБанка.В частности, в Международном аэропорту Борисполь посадили самолет, на котором летел один из бывших топ-менеджеров – Владимир Яценко. Яценко – правая рука Александра Дубилета и личный банкир Игоря Коломойского.

23 февраля в НАБУ написали, что сообщили о подозрении еще двум экс-чиновникам ПриватБанка, местонахождение подозреваемых не установлено. Трех топ-менеджеров подозревают в растрате 136 млн грн финучереждения за несколько дней до национализации банка.

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Наталия Софиенко

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