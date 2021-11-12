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Миллиардеры Фридман и Хан предлагали за monobank $1 млрд: детали от Forbes и LIGA.net

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12.11.2021, 11:29
Миллиардеры Фридман и Хан предлагали за monobank $1 млрд: детали от Forbes и LIGA.net - Фото
Фото: monobank

Основные владельцы международного консорциума во главе с LetterOne – российские миллиардеры Михаил Фридман, Герман Хан и их партнеры – планировали приобрести monobank за более $1 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на двух не связанных друг с другом финансистов.

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Глава наблюдательного совета Универсал Банка, на базе которого работает mono, Сергей Попенко подтвердил изданию информацию о переговорах с неназванными инвесторами.

"Инвесторы к нам приходили, вы читали прессу", – говорит он.

Forbes также сообщил, что источник, близкий к владельцам LetterOne, не подтвердил и не опроверг эту информацию.

По информации Олега Гороховского, одного из основателей Fintech Band (паритетно владеет monobank вместе с группой ТАС Сергея Тигипко), сделка не состоялось, потому что партнеры не смогли договориться между собой.

В свою очередь, Попенко рассказал, что компания не была готова к такой сделке.

"Были интенсивные переговоры. Наша сторона еще не готова к транзакции. Это был интерес, который привел к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной", – сказал Попенко.

Оценка mono в $1 млрд, которую ранее озвучивал и Гороховский, Попенко считает обоснованной: проект нужно оценивать по мультипликаторам не банков, а технологических компаний, считает он.

"Если применить мультипликатор по прибыли, которая даже в Украине составляет 6, стоимость mono будет составлять $1 млрд", – говорит Попенко.

По его словам, будучи нулевым активом три года назад, monobank сейчас обслуживает более четырех миллионов клиентов и имеет второй по размеру ритейловый портфель в стране после ПриватБанка.

"Когда есть такая успешная история, рынок и риск страны вторичны. В такие компании инвесторы готовы вкладываться по любым мультипликаторам", – добавил Попенко.

По данным источника LIGA.net на финансовом рынке, сделка не состоялась из-за двух акционеров – Людмилы Шмальченко и Владимира Яценко, которые не были готовы продать свои доли. Шмальченко владела долей в 17,18% в ООО "Финтех Бенд" (бренд monobank), столько же акций было у Яценко, но в начале 2021 года он передал их Евгении Кривенко (зарегистрирована с ним по одному адресу). Шмальченко и Яценко находятся под следствием в деле ПриватБанка. Речь идет о схеме по выводу из банка 8,2 млрд грн в 2016 году.

Прогноз по прибыли monobank в 2021 году по состоянию на начало октября – 4 млрд грн. Однако банк может заработать и больше – около 5 млрд грн, пишет Forbes по оценкам Гороховского и Попенка.

Совладельцы mono пока не получали новых потенциальных покупателей. Один из дальнейших сценариев, по словам Гороховского, – продажа части mono через SPAC или IPO в горизонте трех лет.

monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. Fintech основали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, в том числе экс-предправления банка Александр Дубилет и его сын Дмитрий. Сейчас в основателях значатся – Алексей Дубилет (сын Александра Дубилета, 33,74% акций), Евгения Кривенко (17,18%), Олег Гороховский (17,18%), Вадим Ковалев (4,91%), Дарья Букреева (4,91%), Михаил Рогальский (17,18%). 
Михаил Фридман занимает 11-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России от Forbes с отметкой $15,5 млрд.
Герман Хан – 18-ю в рейтинге с отметкой $10 млрд. В мировом рейтинге миллиардеров Фридман на 128-м месте, Хан – на 224-м. В Украине им принадлежит Альфа Банк Украина, "Киевстар" – крупнейший телеком-оператор и IDS Borjomi (бренды "Моршинская", "Миргородская").
  • В августе 2021 года Олег Гороховский сообщал, что стоимость monobank составляет более $1 млрд.
  • В сентябре 2021 года Универсал Банк Тигипка увеличил уставный капитал в monobank на 1 млрд грн.
  • Количество активных карт mono к сентябрю 2021-го возросло до 4,3 млн штук – вдвое больше, чем в 2020-м. Розничный кредитный портфель за год вырос в полтора раза – до 23,3 млрд грн.
Наталия Фреик
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