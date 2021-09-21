Универсал Банк Тигипко увеличивает капитал на 1 млрд грн из-за темпа кредитования monobank

Увеличение уставного капитала, в том числе, связано с необходимостью улучшить показатель норматива адекватности капитала НБУ, указывает издание.

Еще в начале текущего года Н3 Универсал Банка составлял 10,42%. По данным Нацбанка, на 1 сентября текущего года значение норматива адекватности основного капитала Н3 Универсал Банка было всего 8,16% при минимально допустимом значении в 7%.

Показатель норматива снизился из-за быстрых темпов потребительского кредитования со стороны совместного банкинг-проекта monobank в первом полугодии. А также после введения новых правил НБУ, согласно которым с 1 июля потребительские кредиты учитываются при расчете нормативов с коэффициентом 1,25.