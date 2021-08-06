Рейтинг наиболее прибыльных украинских банков. Кто в "десятке"

По итогам первого полугодия 2021 года самым прибыльным банком стал государственный ПриватБанк. Об этом говорится в данных Нацбанка.

Всего с начала года украинские банки получили 30,077 млрд грн чистой прибыли.

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Десятка самых прибыльных банков:

Приватбанк 11,612 млрд грн Райффайзен Банк 2,334 млрд грн Сбербанк 2,099 млрд грн ПУМБ 1,985 млрд грн Универсал Банк 1,650 млрд грн Альфа-Банк 1,460 млрд грн ОТП Банк 1,295 млрд грн Укрэксимбанк 1,123 млрд грн Ситибанк 769 млн грн Укргазбанк 726 млн грн

Убытки получили десять банковских учреждений. Наиболее убыточным стал Правекс Банк с полугодичным убытком в 91,4 млн грн. Также убытки получили: Земельный капитал (53 млн грн), Юнекс Банк (21,2 млн грн), БТА Банк (20,6 млн грн), Индустриалбанк (13 млн грн), Альпари Банк (5,7 млн грн), АП Банк (4,6 млн грн), УБРР (3,5 млн грн), Траст-Капитал (2,9 млн грн) и Расчетный центр (1,1 млн грн).

21 декабря 2020 года в отчете о финансовой стабильности НБУ констатировал, что банковский сектор оказался устойчивым к коронакризису и банки бесперебойно оказывали услуги, поддерживали клиентов кредитованием. Впервые в истории во время кризиса банки не стали фактором усиления экономической нестабильности.

В июне 2021 года в НБУ заявили, что чистая прибыль банковской системы за январь-май 2021 составила 23,8 млрд грн, что на 5,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Наталия Софиенко

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