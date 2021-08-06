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Рейтинг наиболее прибыльных украинских банков. Кто в "десятке"

06.08.2021, 12:50
Рейтинг наиболее прибыльных украинских банков. Кто в
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

По итогам первого полугодия 2021 года самым прибыльным банком стал государственный ПриватБанк. Об этом говорится в данных Нацбанка.

Всего с начала года украинские банки получили 30,077 млрд грн чистой прибыли.

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Десятка самых прибыльных банков:

Приватбанк 11,612 млрд грн
Райффайзен Банк 2,334 млрд грн
Сбербанк 2,099 млрд грн
ПУМБ 1,985 млрд грн
Универсал Банк  1,650 млрд грн
Альфа-Банк  1,460 млрд грн
ОТП Банк  1,295 млрд грн
Укрэксимбанк 1,123 млрд грн
Ситибанк  769 млн грн
Укргазбанк  726 млн грн

Убытки получили десять банковских учреждений. Наиболее убыточным стал Правекс Банк с полугодичным убытком в 91,4 млн грн. Также убытки получили: Земельный капитал (53 млн грн), Юнекс Банк (21,2 млн грн), БТА Банк (20,6 млн грн), Индустриалбанк (13 млн грн), Альпари Банк (5,7 млн грн), АП Банк (4,6 млн грн), УБРР (3,5 млн грн), Траст-Капитал (2,9 млн грн) и Расчетный центр (1,1 млн грн).

  • 21 декабря 2020 года в отчете о финансовой стабильности НБУ констатировал, что банковский сектор оказался устойчивым к коронакризису и банки бесперебойно оказывали услуги, поддерживали клиентов кредитованием. Впервые в истории во время кризиса банки не стали фактором усиления экономической нестабильности. 
  • В июне 2021 года в НБУ заявили, что чистая прибыль банковской системы за январь-май 2021 составила 23,8 млрд грн, что на 5,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

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Наталия Софиенко
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НБУ банки в Украине прибыльные банки
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