Украинские банки потеряли 5 млрд грн чистой прибыли. В Совете НБУ назвали причины
Чистая прибыль банковской системы за январь-май 2021 составила 23,8 млрд грн, что на 5,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook странице.
Сокращение чистой прибыли стало результатом негативных финансовых результатов от переоценки стоимости и операций по купле-продаже банками ценных бумаг: минус 3,1 млрд грн за 5 месяцев 2021 года, объяснил глава Совета НБУ.
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Он добавил, что процентные и комиссионные доходы банков выросли на 2 млрд грн и на 8,3 млрд грн соответственно к аналогичному периоду прошлого года, .
Уменьшение стоимости фондирования банков способствовало снижению их процентных расходов в январе-мае 2021 на 7,6 млрд грн по сравнению с январем-маем 2020 года. Это позволило компенсировать увеличение комиссионных и общих административных расходов банков (на 3,9 млрд грн и 3,1 млрд грн).
Восстановление экономической активности на фоне сворачивания карантинных ограничений способствовало также уменьшению отчислений банков в резервы (на 40% или 3,2 млрд грн по сравнению с январем-маем 2020 года).
Ликвидность банковской системы (корсчета банков и депозитные сертификаты НБУ) выросла до 225 млрд грн, что, более чем в четыре раза превышает необходимый уровень обязательных резервов (54,5 млрд грн). Ключевыми факторами увеличения ликвидности банковской системы стали покупка НБУ иностранной валюты на межбанковском рынке и сокращения остатка средств на счете правительства в НБУ.
Регулятивный капитал банков в мае вырос на 4,2% до 189,4 млрд грн, обновив максимум с 2015 года. На фоне активизации кредитной активности банков, адекватность как регулятивного, так и основного капитала в мае несколько снизилась (до 22,64% и 16,76% соответственно), оставаясь более чем вдвое выше минимально необходимых нормативных значений (соответственно 10% и 7%). Нормативы ликвидности и кредитных рисков банков также находятся в пределах нормативных значений.
- 21 декабря 2020 года в отчете о финансовой стабильности НБУ констатировал, что банковский сектор оказался устойчивым к коронакризису и банки бесперебойно оказывали услуги, поддерживали клиентов кредитованием. Впервые в истории во время кризиса банки не стали фактором усиления экономической нестабильности.
- 10 февраля 2021 года Национальный банк Украины после "коронакризисного" перерыва возвращается к стресс-тестированию банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.
- Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года сократилась в два раза по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года и составила 6,5 млрд грн.
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