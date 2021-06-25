Украинские банки потеряли 5 млрд грн чистой прибыли. В Совете НБУ назвали причины

Чистая прибыль банковской системы за январь-май 2021 составила 23,8 млрд грн, что на 5,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook странице.

Сокращение чистой прибыли стало результатом негативных финансовых результатов от переоценки стоимости и операций по купле-продаже банками ценных бумаг: минус 3,1 млрд грн за 5 месяцев 2021 года, объяснил глава Совета НБУ.

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Он добавил, что процентные и комиссионные доходы банков выросли на 2 млрд грн и на 8,3 млрд грн соответственно к аналогичному периоду прошлого года, .

Уменьшение стоимости фондирования банков способствовало снижению их процентных расходов в январе-мае 2021 на 7,6 млрд грн по сравнению с январем-маем 2020 года. Это позволило компенсировать увеличение комиссионных и общих административных расходов банков (на 3,9 млрд грн и 3,1 млрд грн).