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Банковский сектор устоял перед коронакризисом – НБУ

21.12.2020, 17:10
Банковский сектор устоял перед коронакризисом – НБУ - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Банковский сектор оказался устойчивым к коронакризису и банки бесперебойно оказывали услуги, поддерживали клиентов кредитованием. Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности. 

В Нацбанке отмечают, что впервые в истории во время кризиса банки не стали фактором усиления экономической нестабильности.

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Кредитный риск реализовался в меньших объемах, чем ожидалось. Этому способствовали эффективные меры банков, в частности реструктуризация кредитов.

"Банки хорошо капитализированы, имеют достаточный запас капитала, чтобы поглотить кредитные убытки и увеличивать кредитный портфель", – отметили в НБУ.

С июня 2020 года по декабрь кредитный риск и риск достаточности капитала снизились на один пункт каждый. Однако ожидается, что часть кредитных потерь еще будет признана в 2021 году.

В НБУ также отметили, что реальный сектор восстанавливается от коронакризиса. "Динамика отраслей неравномерна, но сегмент в целом оказался устойчивым. Качество корпоративных кредитов не ухудшилась существенно. Кредитование постепенно растет, наиболее живо – займы малого и среднего бизнеса", – отмечают в НБУ.

По информации НБУ, комиссионные доходы банков возобновились, процентные существенно не снизились, однако центробанк ожидает, что процентный спрэд будет сужаться, а резервирование будет давить на прибыль. Однако ожидается, что более высокая операционная эффективность банков может частично компенсировать риски.

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Наталия Софиенко
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