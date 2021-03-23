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Прибыль банков сократилась в два раза с начала года. В совете НБУ назвали причины

23.03.2021, 12:09
Прибыль банков сократилась в два раза с начала года. В совете НБУ назвали причины - Фото
Богдан Данилишин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года сократилась в два раза по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года и составила 6,5 млрд грн. Об этом сообщил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook. 

Падение прибыли "…стало результатом общего кризиса в экономике из-за пандемии COVID-19, отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, снижения ставок по основным операциям, генерирующих процентный доход банков", – объяснил Данилишин.

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Он добавил, что рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами – более 18%, а его адекватность – превышает 22% (при нормативном значении больше 10%).

Ликвидность банковской системы также продолжает оставаться высокой – более 195 млрд грн (норматив обязательного резервирования – 53,5 млрд грн).

Поддержка ликвидности банковской системы на прошлой неделе проходила за счет сокращения остатка средств на счету правительства в НБУ на 16,6 млрд грн (до 29 млрд грн), а также предоставления НБУ рефинансирования банкам на сумму 180 млн грн на срок 84 дня и по ставке 6,5%.

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Роман Брыль
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