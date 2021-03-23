Прибыль банков сократилась в два раза с начала года. В совете НБУ назвали причины

Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года сократилась в два раза по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года и составила 6,5 млрд грн. Об этом сообщил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Падение прибыли "…стало результатом общего кризиса в экономике из-за пандемии COVID-19, отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, снижения ставок по основным операциям, генерирующих процентный доход банков", – объяснил Данилишин.

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Он добавил, что рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами – более 18%, а его адекватность – превышает 22% (при нормативном значении больше 10%).

Ликвидность банковской системы также продолжает оставаться высокой – более 195 млрд грн (норматив обязательного резервирования – 53,5 млрд грн).

Поддержка ликвидности банковской системы на прошлой неделе проходила за счет сокращения остатка средств на счету правительства в НБУ на 16,6 млрд грн (до 29 млрд грн), а также предоставления НБУ рефинансирования банкам на сумму 180 млн грн на срок 84 дня и по ставке 6,5%.

23 ноября 2020 года НБУ сообщил, что чистая прибыль украинских банков сократилась на 23,4% или на 12,1 млрд грн в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

21 декабря в отчете о финансовой стабильности НБУ констатировал, что банковский сектор оказался устойчивым к коронакризису и банки бесперебойно оказывали услуги, поддерживали клиентов кредитованием. Впервые в истории во время кризиса банки не стали фактором усиления экономической нестабильности.

10 февраля 2021 года Национальный банк Украины после "коронакризисного" перерыва возвращается к стресс-тестированию банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.

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Роман Брыль

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