Прибыль банков сократилась на четверть с начала года. НБУ назвал причины

Чистая прибыль украинских банков сократилась на 23,4% или на 12,1 млрд грн в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

За 10 месяцев 2020 года чистая прибыль банков составила 39,8 млрд грн.

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Сокращение чистой прибыли связано с увеличением объема сформированных резервов под возможные убытки – до 23 млрд грн, по сравнению с 9,2 млрд грн, сформированных по итогу десяти месяцев 2019 года, уточняет НБУ.

Доходы украинских банков за январь-октябрь 2020 года составили 209,2 млрд грн, что на 8,2 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.

Расходы выросли на 20 млрд грн до 169,4 млрд грн за отчетный период.

Прибыль украинских банков за первое полугодие 2020 года сократилась на 23% – до 23,7 млрд грн. В июле прибыль банков сократилась на 19% – до 4,6 млрд грн.

29 октября НБУ сообщил, что в январе-сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли. Это на 22% меньше (48 млрд грн), чем за аналогичный период прошлого года.

6 ноября НБУ назвал самые убыточные украинские банки.

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Роман Брыль

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