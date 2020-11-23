Прибыль банков сократилась на четверть с начала года. НБУ назвал причины
Чистая прибыль украинских банков сократилась на 23,4% или на 12,1 млрд грн в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
За 10 месяцев 2020 года чистая прибыль банков составила 39,8 млрд грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Сокращение чистой прибыли связано с увеличением объема сформированных резервов под возможные убытки – до 23 млрд грн, по сравнению с 9,2 млрд грн, сформированных по итогу десяти месяцев 2019 года, уточняет НБУ.
Доходы украинских банков за январь-октябрь 2020 года составили 209,2 млрд грн, что на 8,2 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.
Расходы выросли на 20 млрд грн до 169,4 млрд грн за отчетный период.
- Прибыль украинских банков за первое полугодие 2020 года сократилась на 23% – до 23,7 млрд грн. В июле прибыль банков сократилась на 19% – до 4,6 млрд грн.
- 29 октября НБУ сообщил, что в январе-сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли. Это на 22% меньше (48 млрд грн), чем за аналогичный период прошлого года.
- 6 ноября НБУ назвал самые убыточные украинские банки.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии