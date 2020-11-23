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Прибыль банков сократилась на четверть с начала года. НБУ назвал причины

23.11.2020, 13:06
Прибыль банков сократилась на четверть с начала года. НБУ назвал причины - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Чистая прибыль украинских банков сократилась на 23,4% или на 12,1 млрд грн в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины. 

За 10 месяцев 2020 года чистая прибыль банков составила 39,8 млрд грн.

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Сокращение чистой прибыли связано с увеличением объема сформированных резервов под возможные убытки –  до 23 млрд грн, по сравнению с 9,2 млрд грн, сформированных по итогу десяти месяцев 2019 года, уточняет НБУ.

Доходы украинских банков за январь-октябрь 2020 года составили 209,2 млрд грн, что на 8,2 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.

Расходы выросли на 20 млрд грн до 169,4 млрд грн за отчетный период.  

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Роман Брыль
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Национальный банк Украины чистая прибыль банков

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